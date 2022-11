Officiellt: Bajrovic lämnar Sukhothai i förtid

Tidigare Östers IF- och Gefle IF-forwarden Admir Bajrovic, 27, har under senaste åren hållit till på utländsk mark. Under 2019 lämnade han Gefle för grekiska Panetolikos, och därefter har han även tillhört rumänska Sepsi och grekiska Chania innan han i somras lämnade för spel med Sukhothai i Thailand.

Efter sex ligamatcher i Thailand meddelar nu Bajrovic att han lämnar Sukhothai i förtid.

"Min tid i Sukhothai har fått ett tidigt slut. Jag vill tacka alla inblandade för tiden i klubben. Spänd för vad som väntar härnäst", skriver forwarden på Instagram.

Bajrovics kommande klubb blir därmed hans tionde i karriären sedan han i unga år var i NEC Nijmegen i Nederländerna.