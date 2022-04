Taktikkollen: Sara Björk Gunnarsdóttir, Islands meste spelare

27 oktober 2020, steg Islands kapten Sara Björk Gunnarsdóttir, ut på Gamla Ullevi i en EM-kvalmatch mot Sverige för att leda sitt landslag i vad som blev hennes 134:e landskamp. Den matchen gjorde henne till Islands meste spelare.

Till idag har Björk Gunnarsdóttir spelat 138 matcher och gjort 22 mål för Island. Hon gjorde sin debut i augusti 2007 i en match mot Slovenien. Den matchen förlorade Island med 2-1. Mittfältaren födde en son i November 2021 och gjorde nyligen comeback för både klubb och landslag och har nu målet i sikte; att spela EM med Island i England i sommar.

- Sara är en väldigt ambitiös och motiverad spelare och hon påverkar alla omkring sig. Hon är en stor ledare och en förebild som sätter en hög standard för att pusha sina lagkamrater att hela tiden bli bättre. Hon banar hela tiden ny väg genom att visa andra hur bra hon är och att allt är möjligt, speciellt nu efter hon har blivit mamma. Samtidigt är hon väldigt rolig och är alltid med på skämt och skratt, säger Ingibjörg Sigurðardóttir, försvarare i norska Vålerenga IF och Björk Gunnarsdóttir’s landslagskompis, när hon blir tillfrågad att säga något om Islands kapten.

- Sara är utan tvekan en av de starkaste människorna jag någonsin har mött. Den uthållighet och motståndskraft hon har visat på senare tid, att ha fött barn och sen återvänt till fotbollen exceptionellt snabbt säger allt om henne; hennes mentala och fysiska styrka är otrolig. Hon är en banbrytare - hon visar världen att man kan vara mamma och fotbollsspelare på högsta nivå samtidigt. Vilken kvinna! Sara inspirerar mig och jag är otroligt stolt över att kalla henne min vän. Vi har minnen för livet och hon är unik, säger Mary Earps, Manchester Uniteds och Englands målvakt, som spelade med Björk Gunnarsdóttir i Wolfsburg.

Karriär

Hon spelade för FC Rosengård mellan 2011 och 2016 i Damallsvenskan efter att ha inlett sin karriär hemma på Island med Breiðablik i den inhemska ligan. Sammanlagt hann Björk Gunnarsdóttir med att spela 111 damallsvenska matcher med Malmölaget och bidra med 34 mål och 17 målgivande passningar. I juni 2016 spelade hon sista match med Rosengård innan hon anslöt till de tyska giganterna Vfl Wolfsburg. I Tyskland spelade hon fyra säsonger, där hon tillsammans med det tyska storlaget, vann både tyska cupen och Frauen Bundesliga fyra gånger. Under transferfönstret sommaren 2020 presenterades hon för Olympique Lyonnais, den franska giganten inom damfotbollen i Europa med sju titlar i Champions league.

På grund av coronapandemin, var just Champions league-slutspelet uppskjutet säsongen 2020. Björk Gunnarsdóttir spelade därför från kvartsfinalen och framåt med sin nya klubb där slutspelet avgjorde i San Sebastián i Spanien i augusti. Lyon vann finalen som spelades på Anoeta Stadium mot isländskans tidigare lag Wolfsburg. Slutresultatet skrevs till 3-1 och Björk Gunnarsdóttir som spelade hela matchen gjorde Lyons tredje mål i den 88:e minuten.

Box to Box-mittfältare I Footbollskanalens podcast Their Pitch, beskriver sig Björk Gunnarsdóttir själv som en typisk Box to Box-spelare på det centrala mittfältet även fast hon under sin tid med Rosengård i Sverige spelade som anfallare.

Låt oss ta en snabb titt på Sara Björk Gunnarsdóttir’s spelarkvaliteter som central mittfältare i spelarprofilen Box till Box. Vilka är hennes bästa attribut som spelare?

I scouting plattformen Transfer Lab, ser vi hennes attribut och mätvärden i profilen ‘Midfielder - Box to Box’. Björk Gunnarsdóttir rankas högt i profilen som helhet, vilket kanske inte kommer som en överraskning med tanke på hennes tidigare meriter och i vilket lag hon spelar. Hennes styrkor enligt TransferLab sett till de senaste 24 månaderna är särskilt det korta passningsspelet (87) och bollförande (90) men tittar man på mätvärdet förväntade mål ( expected goals (shots from open play) rankar hon också högt på percentilen (72).

Som man kan se, rankas hon på den 93:e percentilen på totalen i profilen bland spelare i D1 Arkema (den franska ligan).

Björk Gunnarsdóttir uttalade i samband med att hon fick barn, att det stora målet var att göra comeback så att hon skulle få spela EM i England med Island. Hon födde sin son 16 november 2021 och när island spelade VM-kvalmatch mot Belgrad 7 april i år, byttes hon in i andra halvlek och gjorde sin comeback, knappa fem månader efter sonens ankomst.

