"DMK" har lämnat frysboxen - med i elvan igen: "Vill inte ha stämpel på mig att gå ut och misslyckas"

David Moberg Karlsson, 25, hamnade i höstas i Sparta Prags frysbox och öppnade, i en intervju med Aftonbladet, för flytt från den tjeckiska storklubben, då han var kritiskt inställd till sin situation i laget med knapp speltid. 25-åringen gjorde endast sex matcher med A-laget under hösten och fick i stället främst speltid med klubbens reservlag.

Men i vintras bestämde han sig för att bita ihop, något han berättade om för Fotbollskanalen under Spartas träningsläger i Marbella.

- Jag själv är lite trött på folk som gnäller i intervjuer när man inte får speltid och då tänker man: "Vafan, du kanske inte är så bra". Det är förmodligen så folk ser på min intervju med. Det är klart att det är jätteonödigt. Det är bara att ner och kriga. Jag står under kontrakt så jag är nöjd, sa han då.

Nu har det också vänt för Moberg Karlsson. Tidigare Sparta-assistenten Vaclav Kotal tog nyligen över efter sparkade chefstränaren Vaclav Jilek, vilket har gett svensken speltid igen med resultatet: två mål och en assist på senaste två matcherna.

- Jag har sedan uppehållet tränat väldigt bra och visade även i träningsmatcherna att jag är på G. Sedan hann vi spela en match i serien, där jag inte fick speltid, och därefter bytte vi tränare. Då sa han första dagen att jag skulle spela nästa match. Då var det bara att leverera och det har jag gjort, så det är kul, säger han till Fotbollskanalen.

Moberg Karlsson menar att han har en bra relation med Vaclav Kotal, som tidigare basade över klubbens reservlag. Svensken menar att Kotal såg att han borrade ner huvudet och kämpade i reservlaget - trots att situationen inte var helt optimal.

- Jag måste såklart leverera för att få fortsatt förtroende, men så är det i alla sporter. Man behåller ju inte sin plats om man är sämst hela tiden, men samtidigt är det B-lagstränaren som har tagit över nu och jag hade honom i höstas, säger Moberg Karlsson.

25-åringen fortsätter:

- Det var inte alltid så himla kul att komma dit (till reservlaget) och möta lag i tredjedivisionen när man är van vid stor publik, men jag har kommit dit, gjort jobbet, pushat de unga spelarna och visat karaktär. Han har sett att jag haft den karaktären där och att jag inte har varit en arrogant A-lagsspelare som kommit ner och skitit i det. Han gillar väl det. Jag har förtroende för honom, vill spela för honom och betala tillbaka. Då är det lättare att prestera, det finns en drivkraft i det, fortsätter han.

Är du stolt över att du har tagit dig igenom den här perioden?

- Jag är faktiskt jävligt stolt över mig själv. Om det hade varit för ett par år sedan hade jag absolut inte spelat nu. Då hade jag varit fast, lite för arg och så vidare. Det är något man vill nå ut med till unga spelare. Det kan låta lite banalt, men om man tänker annorlunda spelar man inte. Om jag hade skitit i allt och inte tränat i år hade jag inte presterat nu när vår nye tränare kom in. Men jag har hållit i det, tränat hårt och därför är jag i bra form nu. Jag är jävligt stolt över mig själv.

Hur nära var det att du lämnade i vintras?

- Det är klart att jag under ledigheten hade sådana tankar, vilket jag också sa, men jag jobbade sedan jävligt bra under min ledighet med bra löp och kunde sedan visa upp bra fystester och att jag låg i fas. Då kände jag att jag skulle ha större chans, kanske inte just från den tränaren, men att folk runt omkring skulle se det, säger han.

Moberg Karlsson fortsätter:

- Jag har väl känt någonstans att jag inte vill ha en stämpel på mig att jag går ut och sedan misslyckas. Jag lyckades under första halvåret, eller presterade i varje fall bra, men sedan vill jag nu också kunna visa att jag kan vara i ett A-lag utomlands och leverera. Nu är det här en stämpel på att man har krigat och klarat av det. Det kändes viktigt att försöka ge det en chans till och jag är, som det ser ut nu, glad över det.

Men förra matchen mot Slavia Prag (1-1) missade han. Moberg Karlsson reste tillbaka till Sverige för att vara med vid sin andra sons födsel, men kommer framöver att spela igen.

Han berättar att familjen betyder mycket för honom och att livet som fotbollsspelare ofta ses som något lyxigt, men att det inte alltid är så.

- Det är faktiskt lite komiskt. När det började gå bra i Norrköping blev jag också pappa och nu börjar det också gå bättre när den andra har kommit. Det är kul och ger jävligt mycket positivitet, men sedan är det också mycket saker som glorifieras runt spelare, att man har allt och så vidare, samtidigt som den mörka sidan inte nämns, säger han och fortsätter:

- De är ju kvar i Sverige och i början vill man bara vara med och mysa med barnet. Alla med två barn vet också att den äldre blir lite sådär i början med ett syskon. Det är tungt för min fru då, som är ensam i det, men vi är såklart priviligierade på andra sätt. Men det blir just att enbart den sidan visas, inte just i media, men på sociala plattformar med ett lyxigt liv och mycket pengar. Folk ska också veta att det inte alltid är så jävla sexigt. Jag hoppas att det här kan generera att jag kommer kunna vara med mina barn mycket efter karriären och ha det lite bättre ställt än "medel-Svenssons", men jag värdesätter familjen framför allt. Då är det jobbigt att bara missa en vecka.

Men snart kan 25-åringen återförenas med sin familj igen och får nu till en början fokusera på att hjälpa Sparta i nästa match på söndag mot Viktoria Plzen i ligan.

- Jag hoppas att jag får spela. Han (tränaren) sa: "Nu är du redo att spela till helgen i varje fall", så det känns som att han vill att jag ska spela då. Det är bara att fortsätta, betala av för förtroendet och göra sitt på planen.