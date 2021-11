TV: Elanga berättar om firandet: "Telles sa till mig: 'Då måste du göra så'"

Bosnien-Hercegovina var ett motstånd som det svenska U21-landslaget inte hade några problem att avfärda i kvalet till EM. Segersiffrorna i Borås, där drabbningen spelades, skrevs till slut till hela 4-0.

Två av Sveriges fyra baljor stod Anthony Elanga för. Det första kom till efter att domaren pekat på straffpunkten, samtidigt som det andra var ett resultat av ett säkert avslut i ett fritt läge framför bortalagets keeper.

- Det tror jag (att det var landslagets bästa match under kvalet), hundra procent. Vi lär oss varje samling, vi utvecklas varje samling och blir ännu bättre. Vi jobbar mycket för att hålla i bollen och hur vi ska göra i försvarsspelet, säger Elanga efter matchen till C More.

Han fortsätter:

- Vi gjorde det väldigt, väldigt bra. Det var en bra match.

Efter Manchester United-spelarens andra mål stod han för en dans. Elanga berättar att det var hans brasilianske klubblagskamrat, ytterbacken Alex Telles, som bad honom att agera på det sättet.

- Dansen var för att Alex Telles sa till mig: "Gör du mål, då måste du göra en sådan brasiliansk dans".

Men Anthony Elanga törstar efter fler fullträffar. Inför den stundande U21-landskampen mot Irland i Dublin siktar svensken på att näta.

- Jag vill göra mer mål, jag älskar att göra mål. Som spelare ska jag göra mål, jag är så hungrig för att göra mål hela tiden. Jag tror att ni kan se det i första halvlek och andra halvlek, jag vill skapa... Jag älskar att göra mål och hoppas kunna göra det på tisdag mot Irland också.

Se intervjun med Anthony Elanga i spelaren ovan.