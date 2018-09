Ramos mottog burop mot England: "Ingen minns dödshoten..."

Real Madrids spanske mittback Sergio Ramos var i vårens Champions League-final i Kiev inblandad i en duell med egyptiske stjärnan Mohamed Salah, som föll olyckligt och linkade av planen skadad, samtidigt som han även blev anklagad för att ligga bakom målvakten Loris Karius hjärnskakning. Det ledde efteråt till kritik mot honom.

- Jag pratade med Salah genom meddelanden och han var relativt okej. Han kunde ha spelat andra halvlek om han hade fått en spruta. Jag har gjort det själv ibland, men när Ramos gör något som det här, så sticker det ut lite mer. Jag vet inte om det är för att du är i Madrid under en så lång tid och vinner under en så lång tid, så ser människor annorlunda på dig, sa han enligt spanska tidningen As då.

I går kväll återvände Ramos till Storbritannien för spel med Spanien mot England på Wembley i Nations League och möttes av burop från de engelska fansen. Han försökte ignorera det, men tänkte förstås ändå på det.

- Jag skulle gärna velat ha ett annat mottagande eftersom att folk bara kommer ihåg situationen i finalen och ingen kommer ihåg dödshoten som min familj och mina barn fick ta emot, säger han efter matchen till ESPN.

- Som jag sagt tidigare, så har jag aldrig försökt att skada en kollega. Det finns kanske människor som har missförstått det, men det är fotboll. Jag kommer inte förändra något i mitt spel eller i mig själv, fortsätter han.

Spanien vann mötet med 2-1 på Wembley.