SPELARBETYG: Olsen bäst i Sveriges viktiga seger

5 - Världsklass

4 - Väldigt bra

3 - Bra

2 - Godkänd

1 - Underkänd

-

Robin Olsen

Sveriges bäste spelare. Stod för flera vassa räddningar och var vaken när Turkiet rann igenom eller Sverige ställde till det. Gjorde en riktigt vass enhandsräddning i slutet av den första halvleken. Bra utsparkar och utkast.

Andreas Granqvist

Lagkaptenen levererade på en bra nivå som vanligt. Målskytt på en välplacerad straff. Stark i defensiven. Svår att ta sig förbi.

Marcus Berg

Stark i duellspelet och tar det defensiva jobbet. Bra bollbehandling. Kom inte till något klockrent avslutsläge men får fortsatt inte till det där sista lilla. Fixade straff genom en rutinerad aktion där han skyddade boll och blev nersparkad.

Sebastian Larsson

Stabil defensivt och nyttig på planen med sitt slit. Ganska anonym framåt i den första halvleken men mer delaktig i offensiven under de sista 45 minuterna. Nära att nicka in 1-0 i den andra halvleken.

Jakob Johansson

Tillbaka i landslaget ett år efter knäskadan som han ådrog sig mot Italien. Som vanligt hårt arbetande och smart. Stängde igen till mångt och mycket med Ekdal. Bra comeback.

Victor Nilsson Lindelöf

UT 45. Stabil insats med någon tveksam aktion bakåt. Klev upp och förbi Turkiets mittfält vid ett tillfälle och då blev det direkt ett väldigt farligt läge för Sverige. I det spelet är Lindelöf vass.

Filip Helander

IN 45. Kom in i paus och i den andra halvleken var det inte lika mycket tryck mot Sverige från Turkiets håll, men heller inte lätt att hoppa in i det läget. Klarade av sin uppgift fint.

Albin Ekdal

UT 81. Trygg med boll men fick inte alltid till det i passningsspelet. Totalt sett en godkänd insats där han och Johansson stod pall på mitten.

Ludwig Augustinsson

Hade en tuff uppgift, att hantera en energisk Cengiz Ünder. Blev omsprungen och bortgjord några gånger men överlag en okej insats.

Martin Olsson

Kom till en del inlägg. Fixade en farlig frispark innan paus och gav sånär Sebastian Larsson öppet mål med ett inlägg i den andra halvleken. Stabil insats.

Viktor Claesson

UT 89. Såg inte riktigt helt bekväm ut i sin nya forwardsroll. Fick inte särskilt mycket att jobba på, men uträttade heller något särskilt när tillfälle gavs. Sprang och slet, men det ville sig inte helt.

Mikael Lustig

Hade en mardrömsinledning på matchen. Gick bort sig i ett turkiskt anfall tidigt, missade sedan bollen i en duell och gav bort ett en mot en-läge och kort därefter slog han en passning rakt i det turkiska gapet. Repade sig därefter.

-

Spelade för kort tid för att betygsättas: Gustav Svensson (IN 81), Isaac Kiese Thelin (IN 89)