En klassisk ”smash-and-grab” av Sverige

KONYA. Robin Olsen visade klass när Sverige snodde tre poäng mot Turkiet. Andreas Granqvist säkra straffmål räckte till seger. Väcker det även intresset för landslaget?

Förbundskapten Janne Andersson signalerade sin inställning inför mötet med Turkiet med att starta med en back på mittfältet, en mittfältare i anfallet och tre centrala mittfältare. Det handlade om att stå pall en väntad turkisk offensiv i en match som skulle avgöra vilket lag som skulle få ett svårare EM-kval nästa år och sämre Nations League om två år.

Låter kanske inte som något att hetsa upp sig över, men om man vill öka på möjligheterna för en ny svensk mästerskapssommar så var det en viktig match. Likadant för Turkiet som inte gjort ett VM-slutspel sedan bronset 2002 och även om man var med i EM 2016 så åkte man ut direkt och man missade EM 2012.

Inte heller var det någon tvekan om att de dryga 40 000 i Konya räknade med en seger. Det var rejält uppumpat inför avspark med rött och vitt och flaggor överallt. En inramning som ackompanjerades av en rejäl ljudanläggning från start och sedan en engagerad och livlig hemmapublik som levde med i matcher.

Minsta händelse på plan följdes av reaktioner från läktarhåll. När Turkiet vräkte framåt och skapade chanser och där bollen svepte förbi målet så steg volymen innan ett besviket sus avslöjade att Sverige klarat sig. När Andersson bråkade med fjärdedomaren fick förbundskaptenen höra det av läktaren. Precis som Sverige när man höll i bollen eller på något sätt störde planerna.

När slutsignalen till slut gick i Konya var det en gulblå röra av glädje inne på plan. För första gången sedan VM-åttondelen mot Schweiz fick Sverige fira en seger. Sedan Emil Forsbergs mål gav 1-0 i St Petersburg i början av juli har landslaget förlorat två matcher och kryssat två av dem. Ovanpå det har spelet sett knackigt ut.

Landslaget tappade 2-0 till 2-3 hemma mot Turkiet i september några dagar efter en synnerligen blek förlustmatch i Österrike. Även om 0-0 borta mot Ryssland i oktober var ett kliv framåt så var 1-1 hemma mot Slovakien inför mindre än 10 000 åskådare på Friends Arena tätt därefter en rätt sorglig historia.

Därför var det viktigt för landslaget att kunna vinna efter en stark laginsats. Ja, det är klart att utan Robin Olsens räddningar så hade det slutat annorlunda men han är med i laget. Men det som gladde var att Sverige stod upp och sedan utnyttjade man det läge man gavs. Det var inte snyggt spel men effektivt som gav tre poäng.

Och tystnaden på Konya Büyükşehir Stadium var i princip omedelbar efter att bollen försvunnit in i burgavelns insida till 0-1. Lagkapten Granqvist var säkerheten själv när han skickade in straffen bakom Sinan Bolat som ändå gått åt rätt håll. Under några sekunder gick det att höra sig själv tänka.

Fällningen av Marcus Berg ledde till straffen och den gick inte att snacka bort även om anfallaren var smart när han såg till att hamna framför backen. Visselorkanen inför straffen var av karaktären att det hade kunnat rubba rätt många spelare, men bollen gick säkert in för ledningsmålet.

Då hade Sverige överkommit en hel del turkiska kvicka och kniviga anfall som skapat en rad lägen. Olsen parerade både närskott i frilägen och långskott med skruv. Dessutom hade han då och då hjälp av Granqvist och andra som såg till att täcka skott och styra ut motspelare i svårare avslutningslägen.

Lägg till att Victor Nilsson Lindelöf var ur spel efter den första halvleken och fick ersättas av Filip Helander vars tidigare tävlingserfarenhet i landslaget var ett nio minuter långt inhopp vid 8-0 mot Luxemburg… Helander satte inte en fot fel och var dessutom nära att nicka in ett mål efter en hörna.

Jakob Johanssons återkomst i startelvan var lite av en skräll. Endast tre inhopp och tre 90-minutersmatcher för Rennes, men han höll bra nivå ett år och fyra dagar efter att hans korsband gick mot Italien i Milano. Faktum är att han var en av Sveriges bättre spelare och det imponerar.

Nej, det var ingen sprakande fotbollsfest utan snarare en effektiv och disciplinerad insats från svenskt håll. Det handlade om att hålla tätt bakåt och sedan förhoppningsvis sno åt sig någon målchans att utnyttja, vilket man gjorde. En klassisk “smash and grab” på bortaplan och det finns något vackert även i det.

I och med att Sverige tog tre poäng mot Turkiet så är man klar som minst tvåa i gruppen och därmed har man ordnat den bästa möjliga platsen i EM-kvalets seedning. På tisdag spelar man för gruppsegern i Nations League och en vinst mot Ryssland ger just det, och då blir det idel storlag i Nations League hösten 2020.

Blir intressant att följa om segern mot Turkiet kan väcka intresset kring landslaget? VM-febern från i somras försvann snabbt på grund av höga biljettpriser och sen avspark. Får en vinst fart på försäljningen till Sveriges match mot Ryssland? Man vill ju gärna ha en inramning som Turkiet hade i kväll och ryssarna hade i Kaliningrad.

Att döma av försäljningsplattformen för Friends Arena är det gott om biljetter kvar till matchen. Och baksidan av en “smash and grab” med en rad lojala fotbollskrigare är att det knappast lockar folk. Eller? Förhoppningsvis är det fel, men tror tyvärr inte det.

****

Presskonferensen för Turkiets förbundskapten Mircea Lucescu var en aningen hetsig. Han vet att han lever.

****

EM-kvalet lottas 2 december i Dublin. Det avgörs under 2019 (mars, juni, september, oktober och november) och det blir tio grupper och de två bästa lagen i varje grupp når EM.

****

Inför varje match lämnar Uefa ut kompendium om varje match och under Nations League förklarar man även den nya turneringen i ett upplägg med frågor och svar. Bland annat enligt följande:

Is this just about generating more revenue? No, finances are not a driver for the new competition. However, the competition will have the same centralised media rights as have recently been introduced for all European Qualifiers so associations will have even more stability in their income.

Svaret nej är inte direkt korrekt. Klart att det handlar om att samköra försäljningen av matcher och få till fler tävlingsmatcher och att det ska ge mer tv-intäkter. Det var ett stort skäl till att Uefa:s medlemsförbund gick med på att starta det hela.

Faktum är att Uefa höjde prispengarna med 50 procent bara för en månad sedan. Bara för att delta i Nations League får Sverige runt 15 miljoner kronor. En gruppseger ger lika mycket till Sverige och då blir det drygt 30 miljoner kronor. Vid gruppseger tar man sig upp i A för Nations League 2020 och då väntar minst 23 miljoner kronor för att delta.