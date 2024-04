LUNDH: Fotbollens galna jakt på evig tillväxt kan inte sluta väl

Helgens måste

Malmö-AIK på plats. En tidig seriefinal. Höll koll på Rögle-Skellefteå och lider med Ängelholms-lagets supportrar. Mötte äntligen våren, i Skåne, och hann med en spexpremiär i Lund med efterföljande sittning.

Helgens avstå

Träning.

Veckans svårighet att kräma ur mer ur fotbollsmarknaden

Nästa sommar är det premiär för Fifas nya klubblags-VM för herrar. Det är 32 klubbar från alla konfederationer som under en knapp månad ska göra upp om titeln. Premiärmästerskapet skulle ha gått 2021 i Kina, men pandemin satte stopp, och nu blir premiären i USA med start 15 juni. Tanken är att det ska spelas ett större klubblags-VM vart fjärde år och Fifa lockar med stora prispengar där bara en plats i mästerskapet ger 550 miljoner kronor och man kan ta hem upp emot 1,1 miljarder om man vinner VM. Det blir fyra klubbar från Asien, fyra från Afrika, fyra från Nord- och Centralamerika samt Karibien, en från Oceanien, sex från Sydamerika och hela tolv från Europa. Chelsea, Real Madrid, Manchester City, Bayern München, Paris Saint-Germain, Inter, Porto, Benfica, Borussia Dortmund, Juventus, Atletico Madrid och Salzburg är de som kommer från Uefa. Hela tiden har det varit oklart hur det blir med sändningsrättigheterna som är viktiga för Fifa sett till hur man ska finansiera mästerskapet. Nu uppger New York Times att det kan bli Apple som går in och tar mästerskapets globala rättigheter. Tidningen skriver även att Fifa inte får mer än en fjärdedel av de 40 miljarder kronor man hoppats på. Det skulle i så fall vara Apples andra stora satsning på fotboll, häromåret köpte man de globala rättigheterna till MLS. Fifa har även haft svårt att säkra sponsorer i den utsträckning man budgeterat med. Återstår att se om det blir prispengar i den nivå som Fifa lovat.

Veckans matchvinnare

Fridolina Rolfö tog Barcelona till ny final i Champions League. Har tagit kliv i sin comeback de senaste veckorna efter en skadeförstörd säsong.

Veckans jubel

I Sportbladet i veckan sa SvFF-basen Fredrik Reinfeldt att han respekterar de demokratiska spelreglerna gällande VAR. Man har inte lagt fram något förslag till representantskapsmötet och Reinfeldt ser det inte hända framåt. Något som fick många VAR-motståndare att jubla och intervjun gav eko utanför Sverige. Sedan får man konstatera att Reinfeldt alltid sagt att han ska respektera den demokratiska processen, och det säger en del om misstroendet när många inte trott på det.

Veckans besök i Stockholm

Streamingjätten Dazn hade representanter i den svenska huvudstaden i veckan som gick. Det sägs att man var på 08-derbyt och även träffade andra aktörer på TV-marknaden. Dazn ägs av ukrainske oligarken Len Blavatnik som pumpat in många miljarder sedan 2015 för att få streamingplattformen att flyga och den har aldrig gått med vinst. Så sent som i början av 2022 stoppade han in 45 miljarder kronor för att pengarna var slut men förlusterna har fortsatt (11 miljarder kronor back 2022). I grunden är Dazn tänkt som en Netflix för sport, men det som fungerar för dramaserier är inte lika lätt med sport. Man finns på en rad stora marknader med olika former av utbud: Storbritannien, USA, Kanada, Tyskland, Italien, Spanien och Japan. Man är en av Europas största aktörer. I fotboll har man serie A i Italien, damernas Champions League globalt, del av Bundesliga i Tyskland och Champions League i Tyskland, Österrike och Portugal samt en hel del landslagsfotboll i Österrike, Tyskland, Belgien, Schweiz och Japan. Man var med och lade ett bud på den danska ligan i fotboll i augusti men var aldrig nära då det var ett upplägg med en lägre fast summa och sedan en rörlig del. Skälet till att man är i Sverige är för att man kan vara en budgivare på allsvenskan och superettan. I och med att den nordiska marknaden kraschat och priserna på rättigheter som säljs nu (Champions League, Europa League och Europa Conference League) är klart lägre än 2020 så kan det vara läge att ta klivet in. Lägg till att den svaga svenska kronan gör just Sverige än mer attraktivt. Svensk elitfotboll och dess agenter CSM vill givetvis ha en budgivning om rättigheterna och är därför intresserade av att få in Dazn. Vi får väl se hur det slutar. Just nu är Dazn involverat i en konflikt om rättigheterna till Bundesliga i Tyskland. Man hotar att dra den tyska ligan inför rätta för att man bryter mot konkurrenslagen när man inte accepterar Dazn:s bud och för att den tyska ligan krävde en bankgaranti på två miljarder kronor med kort varsel. Även i Tyskland är TV-bolagen pressade och den tyska ligans mål när man säljer fyra år från hösten 2025 är att behålla nivån där man får tolv miljarder kronor per säsong på den inhemska marknaden.

Veckans moderna fotboll

Fifa har till slut offentliggjort sponsoravtalet med statliga saudiska oljejätten Aramco. I fyra år är Aramco global partner och ska synas i samband med herr-VM 2026 och dam-VM 2027. Tidigare har The Times uppgett att avtalet är värt en dryg miljard kronor årligen.

Veckans avslöjande

Tyska TV-kanalen ARD och New York Times har avslöjat hur 23 kinesiska simmare testade positivt för en förbjuden substans (en hjärtmedicin) men ändå fick tävla i OS i Tokyo. Flera av simmarna vann medaljer varav tre OS-guld. Den internationella antidopningsbyrån Wada gav klartecken till simmarna och hävdar att de fått i sig medicinen via kontaminerad mat som tillagats på det hotell som simmarna bodde på. Det är fortfarande underligt att medicinen fanns i köket och hamnade i maten. Oavsett vad som skett är det märkligt att Wada och det internationella simförbundet inte sagt något. Nu ska det utredas på nytt, men Wada förnekar alla anklagelser och hotar med rättsliga åtgärder. En av de involverade journalisterna är tysken Hajo Seppelt som är en av världens främsta dopningsavslöjare och som jag poddintervjuade hösten 2019. Går att lyssna på här. Även New York Times Tariq Panja var involverad i tidningens avslöjande. Panja poddintervjuade jag för ett år sedan, vilket man kan lyssna på här. Två av de främsta som gräver på idrottens baksidor.

Veckans läsning

Över sex sidor i lördagens Dagens Industri beskriver Madeleine Lundberg Viaplays uppgång och fall. Intressant skildring av hur det gick till när bolaget satsade galet hårt på expansion i Norden med både sport och drama men även internationellt och vilka som bär ansvaret för framfarten. Efter att ha läst den artikeln är det svårt att förstå hur Anders Borg – som satt i Viaplays styrelse från 2018 fram till att bolagets nya ägare nyligen bytte ut honom – kan bli styrelseordförande i LKAB. Viaplay rapporterade även från första kvartalet i veckan och man förlorade 473 miljoner kronor. Fortsatt tufft läge för bolaget.

Veckans tecken i tiden

Barcelonas damer får som första damlag eget flygplan, enligt nytt sponsoravtal. Rolfö o Co har inte bara sportsliga framgångar.

Veckans reportage

Fisksätra IF blev tidigare i år prisat för sitt arbete för med unga spelare. Nu har TV4:s Maud Bernhagen besökt föreningen och skildrar hur man jobbar med mer än en träningsform och även hämtar unga spelare till träningen. Det finns en del av de större klubbarna i 08-området som följer Fisksätras insatser som tar fram spelare.

Veckans show me the money

Den amerikanska basketstjärnan Caitlin Clark har bidragit till att lyfta dambasketen på collegenivå med sitt spel som också genererat oerhörda tittarsiffror. Nu är hon klar för spel i WNBA och Indiana Fever som valde henne först i veckan. Clark har även skrivit på ett nytt avtal med Nike som är värt 210 miljoner kronor efter tuff konkurrens från Under Armour och Adidas. Clark har ritat om kartan kring både intresset och bevakningen av dambasket vilket hon kan skörda nu.

Veckans moderna fotboll II

Premier League öppnar för ett hårt lönetak. Vilket blir lättare när Storbritannien lämnat EU och därmed inte måste förhålla sig till den fria rörligheten för varor, tjänster, personer och kapital. Klubbarna vill helt enkelt förhindra sig själva från att göra av med mer pengar än man har. Några av storklubbarna likt Manchester City, Manchester United och Chelsea är emot och pekar på att även Storbritannien har en konkurrenslagstiftning som man kan bryta emot.

Veckans öl-skifte

Guinness tar över efter Budweiser i Premier League. Ett avtal värt runt 130 miljoner kronor om året, enligt Sky News.

Veckans låt

”Still D.R.E.” – Dr. Dre, Snoop Dogg.

Veckans Leeds United

Vilket Leeds United?

Veckans siffror

110. Antalet miljoner euro som Paris SG förlorade 2022-23. Förvisso en klar förbättring med året före då klubben förlorade 375 miljoner euro. En genomgång av den franska ligans ekonomi pekar på att kapitalet man fick in av riskkapitalisterna i CVC (sålde en del av ett bolag som handhar marknads- och mediarättigheter) var en hjälp men att det är pressat läge. Totalt tog de 18 klubbarna in 33 miljarder kronor i intäkter – första gången högre än före pandemin – men tio av klubbarna förlorade pengar. Bäst gick det för Lille som gick 330 miljoner kronor plus, men de flesta klubbar som inte backade ekonomiskt hade marginella överskott. Intressant var att PSG stod för en tredjedel av hela Ligue 1:s lönekostnad.

Veckans poddgäst

Otto Rosengren är gäst i podden och talar om suget att vinna cupen efter finalförlusten med Mjällby i fjol, om varför han stannade i Sverige trots löftet till supportarna, om trycket som följer den höga prislappen, om vad han lär sig av MFF-veteranerna och om drömligan. Sedan tidigare finns över 430 intervjuer med folk i fotbollens värld via denna länk. God lyssning!