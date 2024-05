Lundh: Ett lönetak tar Europas fotboll allt närmare amerikansk proffsidrott

Veckans sorg

I söndags och måndags utbytte Kai-Anders Nilsson och jag sms om Malmös överkörning av AIK, om Leeds chanser, om sportjournalistik, poddar, Jon Dahl Tomasson-intervju och en kommande cupfinal. I torsdags somnade Kai in efter en årslång kamp mot cancer. Det är för jävligt, han var bara 57 år och höll i gång med tennis på hög nivå fram till han blev sjuk. Vi träffades i slutet av 1990-talet när han redigerade på Expressen och jag precis hade lämnat kvällstidningen för Göteborgs-Posten. Det klickade omedelbart och vi hade en hel del gemensamma intressen, inte minst fotboll, journalistik och att ha kul över några öl. Vi jobbade ihop ett gäng år i början på 2000-talet när jag var på Expressen. Kai var en chef som var mänsklig, mjuk och förstående i en tid och på en plats där de egenskaperna var bristvaror. Han var unik, de flesta av oss andra var fast i ett annat klimat. Tolka mig rätt, klart att Kai var journalist, brann för Expressen (där han senast var chef för ekonomi- och hälsaredaktionen) och tvekade inte kring att sätta en skarp rubrik. Han var en skicklig redaktör som alltid fick ens texter att lyfta genom att snabbt skära och lyfta fram det relevanta. Det gick att bolla delikata publiceringar med honom. Inte sällan landade det i en skrivteknisk lösning. Jag lärde mig mycket av honom, som journalist och som människa. Flera av mina böcker har han sett till att förbättra med kloka synpunkter och konkreta förslag och jag förstår att många kollegor velat ha den hjälpen. Under alla år hade vi bara en känslig stund, i augusti 2003, då vi gick och såg Landskrona-Malmö tillsammans. Det var Jonas Kusi-Asares debut och han avgjorde mot MFF trots att Bois var en man mindre. Direkt på slutsignalen reste sig Kai och gick utan ett ord. Jag kan verkligen inte klandra honom. Annars var han en person att luta sig emot. När jag hade min största yrkeskris var Kai närvarande hela tiden. Han hörde av sig, stöttade, manade till lugn och det gick att känna hur mycket han brydde sig om mig och mitt mående. Det var av en avgörande betydelse för mig. Vi har bägge haft en del svängningar i livet genom åren och hade alltid tät kontakt när det var jobbigt, antingen privat eller på jobbet. Någon gång drog vi till New York och hade kul. Det gick att ha med Kai och stunderna när vi skrattat kommer tillbaka till mig. Det är svårt att förstå att jag inte kan sms:a Kai längre och bestämma träff för att inhämta råd och snacka MFF, mediabranschen och livet över en kaffe. Det smärtar att han är borta och då är det inget mot vad hans fru Malin, barnen och alla hans nära och kära känner. Jag lider med dem alla och det är inte lätt att hålla tillbaka tårarna. Livet är förbannat orättvist. Det var talande för Kai att han i sitt sista sms oroade sig för mig snarare än att beklaga sig över sin situation. Vi är många som sörjer och saknar dig, Kai. Vi skulle ju setts på PA o Co med Bråstedt och firat att du var tillbaka. Fan, också.

Veckans måsteläsning

Sam Kunti som ofta jobbar för norska Josimar har gått till botten kring efterspelet till Argentinas VM-triumf och då kändiskrögaren Salt Bae kom in på planen. Det visade sig att Fifa hittade en syndabock långt ner i organisationen och som fick sparken. Sanslös historia och en bild av dagens Fifa.

Veckans avstängning

Tidigare Fifa-höjdaren, shejk Ahmad Al-Fahad, har nu stängts av i 15 år av Internationella olympiska kommittén. Den kuwaitiske politikern och medlemmen av landets styrande familj har varit central i den olympiska idrottens styrning under 2000-talet och backade bland annat IOK-basen Thomas Bach. Han tvingades lämna Fifas styrande råd för mutmisstankar som ledde till att tre andra dömdes. Nu kastar IOK ut honom för gott.

Veckans tecken i tiden I

Wrexham-ägarna Ryan Reynolds och Rob McElhenney har knappt firat färdigt att klubben tog steget upp i League 1. De vill utöka klubbens hemmaarena Racecourse Ground från 12 600 till kring 50 000 åskådare. Lägg till att man både säljer en liten del av Wrexham till konsortiet bakom mexikanska Club Necaxa och köper in sig i den mexikanska klubben. Det är tal om en liknande dokuserie om Club Necaxa nu och i konsortiet som äger den mexikanska klubben finns både Hollywood-profiler, idrottsstjärnor och gamla tyska storspelaren Mesut Özil.

Veckans cementering

Real Madrid tog hem La Liga i helgen och har en bra chans att nå finalen i Champions League. Sett till Barcelonas ekonomiska problem är det svårt att se att Real Madrid får en utmanare.

Veckans brist på förståelse´

Att Malmö FF valde att fira cuptiteln med först supportrar och sedan i omklädningsrummet och inte klarade av att komma ut i tid till prisutdelningen är för dåligt. Hur kan Champions League, FA-cup och andra tävlingar och turneringar med betydligt större klubbar än MFF klara av att följa ett körschema. Det fanns ett tydligt körschema för när det hela skulle ske och om spelare och ledare inte bryr sig borde någon som bestämmer i Malmö FF agera. Klubben kan ta ställning i en massa andra ärenden. En stor del av publiken på plats och TV-publiken gick miste om hissandet av pokalen. Jag vet givetvis att spelare och ledare har störst del i cuptriumfen, men fler hade velat vara en del av det och se det. Förstår inte heller hur SVT kunde bli blåst på cuphissandet som ingick i avtalet och körschemat. Svenska cupen är en rättighet som genererar pengar till svensk fotboll – något alla vill ha mer av – och sedan struntar man i att följa avtalet. Att se en av MFF:s pressansvariga hämta SVT:s reporter som försöker gå bort till spelarna och ordna en utlovad intervju till tittarna är anmärkningsvärt. Det borde vara så att MFF:s pressansvarige borde se till att SVT får en intervju, inte tvärtom. Malmö FF:s egna TV-team har inte direkt svårighet att få tillgång. Naturligtvis känner jag till att cupfinalen är SvFF:s arrangemang och att det fanns en rädsla för att planen kunde stormas och så vidare, men att SVT inte kan få göra intervju med en cupvinnare och skildra hissandet av pokalen är svårt att förstå. Det fungerar i betydligt större fotbollsländer än Sverige.

Veckans dröjsmål kring Champions League

Viaplay har av någon anledning inte kunnat avsluta slutförhandlingen med Uefas agent Team. Det talas på marknaden om att svenska och danska klubbar i ECA är missnöjda med prislappen (som är halverad jämfört med när Telia/TV4 köpte) och att i kombination med det nya upplägget för Champions League blir det mycket mindre pengar via marknadspoolen till ev svenska och danska klubbar som deltar. Lägg till att det finns uppgifter på marknaden om att ska vara strul med bank som ska vara en del av affären. Är Viaplays köp i fara? Enligt uppgifter som jag fått har Uefa återigen tagit fram planen att visa matcher på Uefa.com, men att man vill försöka lösa det. Vi får se om allt faller på plats och det är otroligt att höstens Champions League i Sverige inte är såld en bit in i maj. Det har aldrig hänt.

Veckans moderna fotboll

Fifa ger senast vid årsskiftet klartecken för ligor att förlägga matcher i andra länder. Därmed fritt fram för La Liga att förlägga ligamatcher i USA.

Veckans konstiga sponsoravtal

FC Barcelona spelar inte på Camp Nou denna säsong. Eller på Spotify Camp Nou som det heter efter sponsoravtalet som började gälla hösten 2022 och fyra år framåt. En del är klubbens tröjor, en del är arenan. Man måste undra kring arenasponsringen när Camp Nou renoveras. Det är tal om att laget kan börja spela matcher på Camp Nou i slutet av 2024, men det är inte säkert. Inte förrän i slutet av 2025 ska arenan vara helt klar och då återstår ett halvår på sponsoravtalet.

Veckans Israel-och-Palestina-fråga

Palestinas landslag för damer kommer till Irland för en första match i Europa. Man möter Bohemians i en träningsmatch. Matchens spelas för att samla in pengar som går till hjälpprojekt i Gaza. Fifa-kongressen i Bangkok är 17 maj och då försöker Palestina få stöd för att utesluta Israel från fotbollen i världen. Israels utrikesminister pekar i ett inlägg på X ut ordförande i Palestinas fotbollsförbund som Hamas-supporter och hotar med att bura in honom taggar Fifa i inlägget. Man kan räkna med att det kan hetta till kring frågan. Har tidigare skrivit en krönika om hur tyst det är i fotbollsvärlden kring Israel och Gaza. Även i Sverige är det relativt tyst men Distriktsstämman för RF-Sisu i Västra Götaland kom med följande: För att få stopp på massvält och ytterligare mänskligt lidande i Gaza uppmanar Distriktsstämman, RF- SISU Västra Götaland den 23 april 2024 Omedelbart eldupphör och varaktig vapenvila i Gaza. Att den palestinska befolkningen får tillgång till mat, vatten, el och sjukvård.

Veckans avslöjande

Dagens Nyheters genomgång av infiltrationen av den svenska polisen. Åsa Erlandsson är onekligen en reporter med oerhörda ingångar i polisvärlden och lyckas alltid berätta på ett bra sätt. Vet att fler är involverade i arbetet, men Erlandsson har en rad historier och intervjuer från den världen.

Veckans matchvinnare

Fridolina Rolfö stod för två mål när FC Barcelona säkrade ligatiteln. Plus att man kan försvara sin Champions League-titel. På damsidan är Barcelona långt fram, om bara inte klubbens ekonomiska kris slår till även mot den.

Veckans tecken i tiden II

Hull-ägaren Acun Ilicali har dragit in stora pengar på framgångar i medievärlden och har gått från att vara sportreporter till mediamogul som äger TV-kanaler och är den som sänder Champions League i Turkiet. Det är två år sedan han förvärvade Hull i engelska Championship och nu vill han köpa slovenska Maribor. Klubben har 18 raka ligatitlar och nu kan Ilicali ta över den. Han har även varit delägare i både nederländska Fortuna Sittard och irländska Shelbourne FC men släppt det.

Veckans VM-arrangör

Den 17 maj är det Fifa-kongress i Bangkok och beslut om VM för damer 2027 står på agendan. USA och Mexiko drog sig ur häromveckan och siktar i stället på 2031. Nu står det mellan Brasilien och en kombination av Tyskland, Belgien och Nederländerna. Måste väl tro att Brasilien ligger bra till.

Veckans comeback

Ipswich tillbaka i Premier League efter 22 år. Imponerande gjort av nykomlingen i Championship som under Kieran McKenna tagit oerhörda kliv från det att han tog över i League 1. Ipswich hade sina stora framgångar i slutet av 1970-talet och början av 1980-talet då man vann FA-cupen, Uefa-cupen och blev ligatvåa under ett par säsonger med Bobby Robson som manager.

Veckans deppiga besked

Svenska supertalangen Roony Bardghji skadade korsbandet och är borta en lång tid.

Veckans läsarbrev

"Ljusljusblå och vit. Då det blev avbrott, åkte jag och fiskade i stället.

Speciellt vid Malmös anfall såg inte jag vilka som var vilka på landets mindre tv. Och inte bytte de i halvtid. Mvh Per"

"Dåligt att DIF inte har mörkare tröjor skulle vara obligatoriskt.

Tänk på de som är färgblinda. Lisbeth"

Svar: Två mejl efter cupfinalen. Tydligen hade domaren godkänt dräkterna. Konstigt.

Veckans kommande OS-arrangör

Qatar har börjat förbereda sig för en OS-ansökan gällande 2036. Allt enligt tidningen Al-Watan. Inte jätteförvånande då uppgifter om det cirkulerade redan under VM 2022. Och när jag var i Qatar i januari i år var idrottsministern tydlig om att det var landets slutgiltiga mål. Klart att man har kapaciteten, men vill IOK ha OS i oktober? Det är ännu så länge flera intresserade av OS 2036. Indien, Tyskland och Turkiet har uttryckt vilja och även Ungern, Indonesien och Sydkorea har aviserat intresse. Beslut lär dröja några år.

Veckans låt

”Full på dan” – Annika Norlin och Jonas Teglund.

Veckans Leeds United

Totalt sammanbrott efter landslagsuppehållet i mars. Efter det har Leeds spelat åtta matcher och tagit åtta poäng. Nu playoff mot Norwich över två matcher. Överlever man det blir det Wembley 26 maj. Leeds har varit i fem playoff och aldrig gått upp.

Veckans läsarbrev II

Hej, Olof! Jag ifrågasätter starkt ordet seriefinal när det återstår 25 omgångar inför dagens match mellan MFF och Allmänna! Seriefinal betyder i min värld en direkt avgörande match om titeln i sista omgången, som i fjol och 2009, när Allmänna tog titeln i sista omgången mot Blåvitt. Hälsningar, Bosse, pensionerad redaktionschef

Svar: Förstår vad du menar. I sak har du möjligen rätt, men tror att man kan använda begreppet tidig seriefinal för att folk ska förstå. Kanske borde man ha som krav att bägge lag inför matchen kan ta sig upp i topp för att använda begreppet? Det fanns inte när MFF-AIK spelades.

Veckans siffror

685. Antalet dagar det tar innan man i Colombia får komma på en intervju för att få visa till USA. I Mexiko är det över 800 dagar, enligt the Athletic. Vad har det med fotboll att göra? Jo, VM i USA, Kanada och Mexiko är bara 770 dagar bort. Nu finns det en rädsla från lokala arrangörer att visatrubbel kan innebära att supportrar inte kan komma i den utsträckning man hoppas. Fifa:s två senaste herr-VM har gått i Ryssland och Qatar och nu är en majoritet av matcherna i USA och nu har Fifa och en del från resebranschen tagit upp problemen med både Vita huset och USA:s utrikesdepartement.

Veckans poddgäst

Förbundskapten Jon Dahl Tomasson är gäst och talar om arbetet med att förbättra landslaget, om att det blir skiften i truppen till matcherna mot Danmark och Serbien, om hur det är att hantera medierna och varför det är skönt att inte bo i Sverige. Sedan tidigare finns över 430 intervjuer med folk i fotbollens värld via denna länk. God lyssning!