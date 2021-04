Klart: Nilsson omvald i Uefas exekutivkommitté: "Bra för svensk fotboll"

Svenska Fotbollförbundets ordförande Karl-Erik Nilsson, 63, har även en roll som förste vice president i Uefas exekutivkommitté och blev under tisdagen omvald på fyra år, det vill säga fram till 2025.

- Det känns väldigt bra att få möjlighet att vara med i ytterligare fyra år. Nu känns det som man blivit lite varm i kläderna efter några år, så det känns bra att få kröna det med fyra år till. Jag har känt ett starkt förtroende från de europeiska nationsförbunden, så det känns fint, säger han till Fotbollskanalen.

Har det hela tiden varit självklart för dig att köra på?

- Det är klart att har man gjort en period... Det tar ändå några år att komma in i en grupp och sådär. Men jag tycker det kändes bra att kandidera för ytterligare en fyraårsperiod. Sedan vet man aldrig, för man ska ju bli vald också och få medlemmarnas förtroende. Men det känns fint och det är bra för svensk och nordisk fotboll att vi finns med i de sammanhangen där de stora frågorna kopplad till internationell fotboll behandlas.

Nilsson har suttit med i Uefas exekutivkommitté sedan 2017. Han går nu in på sin sista fyraårsperiod i Uefa, då reglerna gör gällande att en person vid tillfället för valet måste ha en aktiv roll som ordförande eller vice ordförande i ett nationsförbund. Vid nästa Uefa-val kommer inte Nilsson att vara SvFF-ordförande, då han måste kliva av sitt uppdrag inför 2023 efter att ha suttit sina maximala tolv år på posten.

- Det känns jättebra... Jag tror att åtta år i en sån position är alldeles lagom, och det finns som sagt inget alternativ på grund av mandattidsbegränsningen. Men jag är väldigt nöjd med det här och hade inga såna här planer egentligen från början. Men det är otroligt stimulerande att få vara med både nationellt under en lång tid och internationellt.

