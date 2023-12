Affären uppges klar - Luis Suarez till Inter Miami

Tidigare Liverpool- och Barcelona-stjärnan Luis Suarez, 36, tog i helgen farväl av den brasilianska klubben Gremio - efter 24 mål och 17 assist på 52 framträdanden.

Nyligen uppgav ESPN att Suarez är överens med MLS-klubben Inter Miami om en gemensam framtid - och under tisdagen rapporterar The Athletic att det nu är klart att det blir en flytt för den uruguayanske forwarden till USA.

Enligt The Athletic håller nämligen Inter Miami just nu på att slutföra ett kontrakt för att ta in Suarez på ett år, vilket innebär att 35-åringen återförenas med Lionel Messi, Sergio Busquets och Jordi Alba, som spelade i Barcelona under Suarez tid i storklubben.

Suarez väntas, enligt transfer-specialisten Fabrizio Romano, bli presenterad av den amerikanska klubben inom en snar framtid.

Suarez är sedan tidigare god vän med Messi, och senast de spelade ihop var under säsongen 2019/2020 med Barcelona i Spanien.