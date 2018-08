Amerikanske legendaren lägger skorna på hyllan: "Rätt tid att sluta"

Han har spelat för New England Revolution, Fulham, Tottenham och Seattle Sounders, gjort 141 landskamper och 57 mål (delat bäst med Landon Donovan) och är den ende amerikanen som spelat i tre VM. Nu väljer Clint Dempsey att lägga skorna på hyllan.

- Efter ett långt övervägande har jag och min familj bestämt att det är rätt tid för mig att kliva iväg från fotbollen. Jag skulle vilja tacka alla mina lagkamrater tränare och fans som jag har jobbat med under min karriär, säger 35-åringen till Seattles hemsida.

De senaste fem åren har anfallaren spelat i Seattle Sounders i MLS.

- Enligt min åsikt är Clint Dempsey den bäste spelaren någonsin i vårt lands historia, säger klubbens general manager Garth Lagerwey till klubbens hemsida.

An all-timer in 🔴⚪️&🔵. Legendary #USMNT forward @clint_dempsey has announced his retirement. #ThankYouDeuce // https://t.co/rosK8tkJxU pic.twitter.com/llblD5w40n