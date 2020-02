Beckhams Inter Miami debuterar i MLS: ”Har varit en lång och svår resa”

I helgen drar den nya MLS-säsongen igång och då är det med två nya lag i ligan. Dels har Nashville fått ett lag i den amerikanska ligan, men de största rubrikerna har den andra nykomlingen, Inter Miami, fått.

Det förklaras bland annat i klubbens ägare – David Beckham.

- Det har varit en lång och, vid vissa tillfällen, en svår resa, säger engelsmannen till CNN.

- Men jag måste erkänna att de senaste 18, 19 månaderna har varit fantastiska, när jag har jobbat med de andra ägarna Jorge och Jose (Mas) och hela familjen har varit otrolig. Saker och ting har varit väldigt mycket tydligare och mer exalterande de senaste 18 månaderna.

Miami spelar sin första match i MLS mot LAFC sent på söndagskvällen, svensk tid. Första hemmamatchen spelas mot Beckhams gamla klubb LA Galaxy lördagen den 14 mars.

- Jag tvivlade aldrig på Miami. Miami var alltid platsen som laget skulle spela på, Miami var alltid tänkt att bli vår stad. Vi har en otrolig fanskara som är mångfaldig i sin kultur och Miami handlar om det och vi vill bevara det, säger Beckham.

Matchen mellan LAFC och Inter Miami visas på C More Fotboll och streamas på cmore.se, med start 23.25 under söndagskvällen.