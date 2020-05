Bidens stöd till damlandslaget - hotar med utebliven VM-finansiering

En domstol i Los Angeles meddelade i lördags att spelarna i det amerikanska damlandslaget inte får lägre ersättning än spelarna i det amerikanska herrlandslaget. Damspelarna stämde för lite mer än ett år sedan det amerikanska fotbollsförbundet för just det, men fick därmed nu inte rätt av rättsväsendet, något som dock kommer att överklagas.

"Vi kommer aldrig att sluta kämpa för jämställdhet", skrev amerikanska stjärnspelaren Megan Rapinoe på Twitter.

Nu rider Joe Biden, som ser ut att bli Demokraternas presidentkandidat i höstens val, ut till damlandslagets försvar. Han har skrivit så här på Twitter:

"Till det amerikanska damlandslaget i fotboll: Ge inte upp den här fajten. Det är inte över ännu. Till det amerikanska fotbollsförbundet: Jämställd ersättning nu. Annars kan ni, när jag är president, gå någon annanstans för att få pengar till VM".

Biden syftar mest troligt, med VM, på att USA, Kanada och Mexiko kommer att arrangera VM 2026 ihop. Det är första världsmästerskapet på herrsidan som kommer att arrangeras i USA sedan VM 1994, då Sverige tog VM-brons.

To @USWNT: don’t give up this fight. This is not over yet.



To @USSoccer: equal pay, now. Or else when I'm president, you can go elsewhere for World Cup funding. https://t.co/XK6t9oM94k