Efter målsuccén - Ibrahimovic veckans spelare i MLS

Zlatan Ibrahimovic gjorde förra veckan två fina matcher i MLS. Först slog han till med två mål i 2-0-segern mot Dallas och därefter blev det ytterligare två mål mot Seattle Sounders i ligaspelet. Trots 2-1-ledning mot Sounders, så blev resultatet i slutändan 2-2 och nu får i stället svensken sin belöning för prestationen i matchen.

MLS meddelar att Ibrahimovic är en del av veckans lag i MLS, men att han även är utsedd till veckans spelare i ligaspelet. Svensken är den här säsongen noterad för 20 mål på 21 framträdanden i ligaspelet.

The MLS Player of the Week for Week 2️⃣4️⃣ is @Ibra_official! 👏 pic.twitter.com/wzEyYlhlU5