FEM SPANINGAR: "Vem ska backa upp Zlatan?"

Zlatanfebern har smittat Los Angeles

Knappt han man landa innan de första Ibrahimovic-tröjorna syntes. På arenan var de givetvis ännu fler, men kom även i Mancheter Uniteds, Milans och PSG:s färger. Första halvleks största jubel kom när Zlatan reste sig från bänken för att hämta en boll och direkt efter paus började publiken direkt att skandera ”We want Zlatan, we want Zlatan”. Det är tydligt att det är en ny ärkeängel i stan.

Ashley Cole - gammal är äldst

I en till stora delar rätt dålig fotbollsmatch var den tidigare engelske landslagsbacken dominant. Bland annat var hans kanonskott som tvingade Kansasmålvakten Tim Melia till en smått galen räddning värt ett bättre öde. Cole försvarade, friställde, avslutade och dirigerade hela Galaxy från sin vänsterbacks(!)position i framförallt den första halvleken. Om det säger mer om Coles form eller standarden på MLS låter vi vara osagt.

Vem ska backa upp Zlatan?

Med Zlatan Ibrahimovic på planen är LA Galaxy ett helt annat lag än utan den svenske anfallaren. Men även om laget skapade mer under matchens sista 30 minuter så var det tydligt att det var Zlatan själv som var tvungen att regissera. Norrmannen Ola Kamara som är tänkt som parhäst till Zlatan i anfallet såg vilsen ut under hela matchen och kommer behöva tid för att hitta samspelet med svensken. Samtidigt såg övriga offensiva spelare i Galaxy tämligen uddlösa ut. Givetvis tar det tid för laget att lära känna Zlatan och för Zlatan att lära känna laget. Men sett till matchen mot Kansas så är det en lång väg kvar.

Galaxys försvar måste tätas

Såväl tränaren Siegfried Schmid som mittbacken Jörgen Skjelvik, tidigare Helsingborg och Kalmar FF, som Zlatan Ibrahimovic var ytterst tydliga efter matchen att det försvarsspel som LA Galaxy visat upp de senaste två matcherna inte duger.

” Vi måste bli bättre på att vinna dueller. Sista 30 minuterna vinner vi tacklingar och 50-50 bollar, men det räcker inte om vi inte är med från början. Våra anfallare måste måste diktera försvarspelet bättre, ibland gör vi det, ibland inte. Vi måste förvara med fler än bara sex spelare”, sa tränare Schmid på presskonferensen.

”Vi måste vakna från minut 1, det är det små detaljerna som avgör.”, sa Zlatan Ibrahimovic.

Fortsätter försvaret läcka så här kommer Zlatan behöva göra mirakel i varje match.

Zlatans goes to Hollywood

Under veckan han Zlatan Ibrahimovic synts med bland annat basketlegendaren Shaquille O’Neil och på plats på matchen mot Kansas fanns David Beckham, som också hann med att lyckönska Zlatan före matchen. På en fråga från Radiosporten om det varit en intensiv vecka eftersom han synts så mycket svarade Zlatan på sedvanligt Zlatan-manér: ”Har det varit jobbigt för er? Inte? Då fortsätter jag att synas.”