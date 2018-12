Frank de Boer klar som tränare för MLS-mästaren: "Passar mina personliga ambitioner"

Atlanta kammade hem MLS-titeln efter att vunnit mot Portland i finalen av slutspelet. Sedan tidigare stod det klart att den argentinska tränaren Gerardo "Tata" Martino inte skulle bli kvar efter säsongen.

Nu har klubben gjort klart med en ny tränare - Frank de Boer. Holländaren har skrivit på ett flerårskontrakt.

- Klubbens sportsliga ambitioner ihop med en långsiktig strategi är den bästa i sin klass och det passar mina personliga ambitioner, säger han till klubbens hemsida och fortsätter:

- Jag vill fortsätta bygga på den nuvarande framgången och därmed utveckla en säker och solid grund för att klubben ska vara i toppen av MLS och även mer än så.

De Boer har tidigare tränat bland annat Ajax och Inter. Hans senaste uppdrag var i Crystal Palace år 2017, därifrån fick han sparken efter blott fyra ligamatcher. Som spelare representerade han bland annat Ajax och Barcelona och dessutom gjorde han 112 landskamper för det holländska landslaget.

We can’t wait to introduce you in person, Atlanta



A message from the new coach! pic.twitter.com/lURl84q0Wq