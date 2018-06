Los Angeles Galaxys svenske stjärna Zlatan Ibrahimovic, som fick inleda matchen på bänken i den senaste matchen på grund av skaderisk för spel på konstgräs, var i helgen tillbaka från start igen mot Real Salt Lake i MLS. Svensken svarade för två mål, hans sjätte och sjunde för säsongen till 3-0-seger i hemmamötet.

I dag blev han belönad för framgångarna på planen genom att åter vara en del av veckans lag i MLS, som en av två anfallare ihop med Adama Diomandé, Los Angeles FC.

Ibahimovics lagkamrat, norske backen Jörgen Skjelvik fanns dessutom med på bänken i laget, medan övriga MLS-svenskar hamnade utanför laget den här veckan.

Ibrahimovic har i år stått för sju mål och tre assist på elva matcher för Galaxy i MLS.

The best from Week 15 👌: https://t.co/1Y3xVyBwte // @Audi pic.twitter.com/tmxPCv8AhL