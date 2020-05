Klart: Ikonen tar över Petterssons klubb: ”En dröm”

Under en längre tid har den tidigare nederländske storspelaren Jaap Stam uppgetts vara på väg att ta över som tränare i MLS-klubben FC Cincinnati, där svenske Tom Pettersson är hemmahörande.

Nu är det också officiellt. Klubben meddelar på sin hemsida att legendaren blir huvudtränare i klubben. Avtalet sträcker sig till den 31 december 2021, och klubben har en option gällande en förlängning på ytterligare ett år.

- Att få chansen att arbeta i USA, MLS och en klubb som FC Cincinnati är en dröm, säger Stam i en kommentar på klubbens hemsida och fortsätter:

- Jag har alltid gillat landet och jag har alltid gillat amerikanernas mentalitet.

Jaap Stam tar över efter Ron Jans, som lämnade sitt uppdrag efter att ha uttryckt sig rasistiskt framför sina spelare, vilket flera medier rapporterat om.

Stam hade en lång och lång framgångsrik karriär som spelare och representerade klubbar som Manchester United och Milan.

Join us in welcoming the new head coach of #FCCincy, Jaap Stam.



📰: https://t.co/DP0FEepraD pic.twitter.com/SqGNATdHov