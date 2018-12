Kometlaget mästare i MLS - vann finalen mot Armenteros Portland

2014 bildades Atlanta United. 2017 gjorde klubben sin första säsong någonsin i MLS. Atlanta har stått för en snabb framfart inom den nordamerikanska fotbollen, och i natt blev man mästare i MLS.

Atlanta United ställdes på sin hemmaplan Mercedes-Benz Stadium mot Portland Timbers -utan Samuel Armenteros - i finalen. Matchen spelades inför rekordpublik, 73 019 åskådare - den högsta siffran någonsin i MLS.

Ligans mest värdefulla spelare, Josef Martinez, skulle få en hjälteroll även i finalen. Venezuelanen snappade upp bollen efter ett försvarsmisstag och rundade målvakten innan han rullade in 1-0 drygt fem minuter före halvtid. Målet var anfallarens 35:e för säsongen.

När Atlanta utökade till 2-0 tio minuter in i andra var Martinez på nytt inblandad. 25-åringen nickskarvade bollen fram till Franco Escobar som vräkte sig fram och stötte in bollen vid den bortre stolpen.

Atlanta vann finalen med 2-0 och kan titulera sig mästare.

- Vi ville det här väldigt mycket. Folket, staden, våra familjer - det är de som lider mest. Jag har inte ord för att beskriva hur lycklig jag är över att bli mästare för första gången, säger Josef Martinez på en presskonferens efter finalen.

- Många saker går igenom huvudet för det här är ögonblick du sällan upplever.

Make it 35 goals for @JosefMartinez17 ! This one means more. #MLSCup https://t.co/cpwRjTkSYA

Tonight's attendance at Mercedes-Benz Stadium: 73,019

-- the largest crowd in #MLSCup history.



It's the largest crowd for a standalone, single game of any type in #MLS history