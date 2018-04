Ministerns kritik mot Zlatan efter utspelet mot Svenska spel: "Känner besvikelse"

Zlatan Ibrahimovic är delägare och engagerad i spelbolaget Bethard. Nyligen lade han upp en tweet, där han skrev "the chance of me playing in the World Cup is skyhöga", vilket spkulerades i vara en ny hint om spel i VM, men egentligen var en reklamkupp för en ny reklamsnutt för hans spelbolag.

Organisationen Spelberoendes riksförbund kritiserade, i ett öppet brev till Aftonbladet, Ibrahimovics engagemang i spelbolaget, då organisationen anser att det är problematiskt. Ibrahimovic svarade därefter på Twitter med att han tycker att brevet borde vara riktat till Svenska Spel, vilket han nu får kritik för av svenske civilministern Ardalan Shekarabi.

- Jag känner besvikelse. Det här är en människa som inspirerar miljoner människor i hela världen men som nu vägrar ta ansvar för sitt eget agerande och istället hänvisar han till en annan aktör, säger Shekarabi till Aftonbladet.

- Jag har haft ansvar för den här frågan i tre och ett halv år och mött massor av människor som råkat riktigt illa ut, som fastnat i missbruk. Riktiga människor av kött och blod. Det beror delvis på de bolag som agerar aggressivt och som står utanför svensk lagstiftning, det här väcker en stor besvikelse. Han borde, precis som riksdagspartierna, lyssna på de utsatta, fortsätter han.

Svenska Spels hållbarhetschef Zenita Strandänger kommenterade Ibrahimovics utspel om Svenska Spel till Fotbollskanalen.

"Vi har noterat Zlatans kommentar om Svenska Spel på Twitter. Han har rätt att uttrycka sin åsikt, precis som alla andra. Vad gäller det öppna brevet från Spelberoendes Riksförbund är det bra att frågan om spelproblem lyfts. I och med omregleringen av den svenska spelmarknaden kommer vi som bransch att ha bättre förutsättningar än tidigare att hantera frågan om spelproblem.", skriver hon i ett mejl till Fotbollskanalen.