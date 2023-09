MLS-spelare i stort bråk - i amatörmatch

Matko Milijevic är noterad för två U20-landskamper för USA:s landslag och fyra U20-landskamper för Argentinas landslag.

Ytteranfallaren har dock fått skralt med speltid för sitt Montreal sedan han värvades in från Argentinos Juniors sommaren 2021. Den här säsongen har det endast blivit 124 minuters speltid spritt på åtta framträdanden i ligan.

I ligacupen som spelades under sommaren blev han kvar på bänken under Montreals två matcher.

Det fick Milijevic att ta saken i egna händer. Han valde då att, under ett annat namn, börja spela i en amatörliga, QCSL. Där spelas matcherna på en mindre plan och efter sex mål och två assist på tre matcherna uppmärksammade ligan att Milijevic spelade under annat namn. Han tvingades då att börja spela under sitt riktiga namn.

Men då spelade inte Milijevic nästa match i amatörligan, istället stöttade han sina kompisar från sidlinjen. I 5-0-underläge utbröt sedan ett stort bråk. MLS-spelaren ska ha spottat på och slagit en spelare i motståndarlaget, detta skriver kanadensiska Dans Les Coulisses.

Montreal har ännu inte kommenterat händelsen, men enligt kanadensisk media kan hans framträdanden i amatörligan vara ett brott mot hans kontrakt.