MLS-svensken om säsongen, framtiden och att ha stjärnan som delägare: "Väldigt slipad"

Det har gått ett och ett halvt år sedan Adam Lundqvist lämnade Elfsborg för MLS och Houston Dynamo. Där har han blivit klar och under lördagen drar säsongen igång. 25-åringen ser med tillförsikt på det som väntar.

- Det ska bli spännande. Vi har fått en ny tränare i år. Det var lite turbulent förra året med en sparkad tränare och därefter hade vi provisoriska (tränare). Den nya tränaren har verkligen kommit in med lite nya, roliga idéer. Vi har också fått några nya, duktiga spelare, så jag känner mig väldigt inspirerad inför den här säsongen. Det ska bli väldigt kul, säger Lundqvist till Fotbollskanalen.

Han fortsätter:

- Det är min andra hela andra säsong. Jag kom in efter ett halvår första säsongen. Jag känner mig hemma och bekväm i staden, laget och ligan. Jag känner att jag har vuxit under hela tiden. Jag ser den här säsongen som en riktig chans att ta nästa steg.

Du trivs?

- Verkligen.

Ni slutade tia i den västra konferensen i fjol. Är ni bättre i år?

- Det är vi. Det som är så sjukt i den här ligan är att det är ett annorlunda upplägg, så om man inte går till slutspel är det ganska irrelevant var man hamnar. Resultaten mot slutet av säsongen kan bli väldigt missvisande, kan jag tycka. Men jag tycker att vi har ett bra lag och förra året hade vi som sagt en turbulent tid där tränaren fick sparken och vi fick en provisorisk tränare. Vi visste inte vart vi var på väg. Vi hade inte riktigt någon identitet och spelidé, men nu har klubben verkligen gjort stora förändringar. I MLS är det möjligt att göra stora fall framåt på kort tid, för man kan få in spelare väldigt snabbt och ägarna kan lägga in mycket pengar. Mycket kan hända på kort tid. Jag känner att vi verkligen har tagit initiativ för att växa som klubb. Vi har absolut som mål att ta oss till slutspel i år.

Då kan allt hända.

- Ja, verkligen. Det är en väldigt annorlunda syn på tabeller och sådant här borta. Förra året förlorade det överlägset bästa laget under grundsäsongen i kvarts- eller semifinal. De hade spelat jättebra ett helt år och sedan torskar de en match. Då kan de ha torskat på två hörnor, sedan är de ute liksom.

Det är ju väldigt annorlunda mot exempelvis allsvenskan. Hur tycker du slutspelförfarandet är?

- Det är speciellt på ett sätt. Det tillför någonting. I själva slutspelet är det väldigt intressant. Det är som ett slutspel i Champions League. Men det innebär också, med tanke på att det är många lag i konferenserna, att det kan bli lite avslaget ibland (under grundssäsongen). Det blir ju lätt så om ett lag möter ett annat från en annan konferens och man bara behöver komma på slutspelsplats. Är man då redan klar och har god marginal kan man kanske vila vissa spelare i en match. Det är ett annorlunda upplägg, men det är intressant när man kommer till slutspelstiden. Slutet av säsongen blir väldigt spännande.

Du har varit i Houston i ett och ett halvt år, vad känner du att du har tagit för kliv?

- Jag tror inte alla förstår kvaliteten. Jag jämför med allsvenskan och nivån där är ganska jämn. Det är väldigt hög medelnivå (i allsvenskan) medan topparna i MLS är betydligt högre. Det finns spelare som håller otroligt hög nivå, men du har samtidigt spelare som håller lägre nivå. Är man med i startelvan ställs man mot kvalitetsspelare varje vecka. Jag känner att jag har utvecklats väldigt mycket individuellt, både offensivt och defensivt, genom att möta spelare som Zlatan, Wayne Rooney, Nani och Carlos Vela. Man möter spelare som har otroligt mycket erfarenhet och kvalitet. Och att spela framför fullsatta arenor varje match är också otroligt lärorikt när man är i den åldern jag är i.

Det är inga dussinspelare du rabblar upp.

- Nej, men sedan finns det spelare som många i Europa kanske inte känner till. I USA satsas det väldigt mycket pengar på spelare från Sydamerika och det finns spelare som sålts härifrån till Europa. Till exempel gick Miguel Almiron härifrån (till Newcastle, reds. anm) för 250 miljoner och han var här i ett år och spelade. Det är otroligt talangfulla spelare i den här ligan eftersom ligan har valt att gå lite mer åt att köpa talangfulla spelare från Sydamerikan i stället för ”avdankade” spelare. Det finns många spännande spelare som jag har mött som är otroligt duktiga individuellt. Det är väldigt roligt, framför allt som försvarare.

Adam Lundqvist har ett år kvar på sitt kontrakt, men det finns en option på ytterligare ett år. Han trivs i Houston Dynamo, men i framtiden kan han tänka sig att spela i ett annat land.

- Det här året, med tanke på den kontraktssituationen jag är i, så handlar det om att prestera och sedan får jag utvärdera. Jag har en option på ett år till som klubben kan välja att aktivera och gör de det blir jag kvar. Sedan vill jag titta på en långsiktig lösning och målet är självklart att någon gång gå tillbaka och ha närmare hem. Men just nu trivs jag väldigt bra i staden och jag och min fru trivs kanon i landet. Vi har ett väldigt bra liv. Skulle det vara en långsiktig lösning som gör att vi stannar här är jag inte heller främmande för det. Jag tycker fotbollen här växer väldigt mycket varje år. Det är rätt spännande att vara med på det här tåget också. Jag ser verkligen fram emot framtiden.

En långsiktig lösning i Europa, det kanske inte är Elfsborg du tänker på då?

- Nu när man har kommit utanför Sverige och testat på det så vill jag gärna testa andra saker och kanske spela i andra ligor, och bli så bra som möjligt. Jag vet att när jag kommer hem, för det kommer jag vilja, då vet jag att allsvenskan finns kvar och det finns många klubbar i allsvenskan som är intressanta. Elfsborg är absolut en av dem, för det är en klubb som ligger mig väldigt varmt om hjärtat.

Trots stor tidsskillnad tittar Lundqvist en hel del på allsvenskan.

- Jag försöker följa en hel del. Jag är väldigt fotboll-nördig, så jag följer mycket fotboll ändå. Jag tycker att allsvenskan är fruktansvärt roligt eftersom den är så jämn varje år. Det kan ju gå lite hur som helst. Jag har koll på mina gamla kompisar i Elfsborg, men jag har även kompisar i andra lag, som Djurgården och Hammarby.

Fotbollen är dock inte det enda som intresserar 25-åringen. Han följer även med i idrottsvärlden i stort, och han har han koll på hur det går för baseboll-laget Houston Astros, amerikanska fotbollslaget Houson Texans och basketlaget Houston Rockets.

- Fotbollsnörd är jag i förstahand, i andrahand är jag sportnörd. Så jag har ganska bra koll på andra sporter också. Den bästa sporten, och den jag kan mest om (utöver fotboll), är nog basket. Det är riktigt kul.

Han fortsätter:

- Sportkulturen i Houston är enorm. Även det amerikanska fotbollslaget, Texans, är ju väldigt bra och gick till kvartsfinal i slutspelet. Alla sporter, förutom hockey, är egentligen jättestora här. Fotbollen växer otroligt mycket. Det finns mycket sydamerikaner och mexikaner i Houston. Det brukar sägas att det är en ganska delad stad när det kommer till folk. Fotbollen tillhör sydamerikanerna, så majoriteten av våra fans är från Sydamerika och Mexiko. Det är sju, åtta miljoner människor som bor i den här staden, så det finns väldigt många som är intresserade av sport.

I basketlaget Houston Rockets spelar en av Houston Dynamos delägare, nämligen storstjärnan James Harden, som klev in som investerare i klubben i somras.

- Han hänger på matcherna på ibland. Han är precis som många andra amerikanska idrottare, väldigt slipad. De är jätteduktiga, ödmjuka och trevliga. Han var helt normal, men han är fruktansvärt stor. Man fattar ju inte hur stora de (basketsspelarna) är förrän man ser dem på riktigt. Ser man dem "på riktigt" är det liksom "wow". På planen ser de ju ut som en i mängden. Han är ju också shooting guard, så han är ju inte av de stora grabbarna. Han ser enorm ut om han skulle stå bredvid mig.

Du är försvarsspelare och han lägger ju inte så mycket krut i defensiven, du kanske kan hjälpa honom med lite tips?

- Jag får försöka. Men det är ju okej att ta det lugnt i några försvar när man snittar 36 poäng. Det är lite som att säga åt Messi att han måste jobba hem. Messi kan hänga tre och då är det okej att han inte tar några extra löpmeter.

Lundqvist upplever också att det som fotbollsspelare är fördelaktigt att verka i Houston.

- Vi idrottare vill bo i den här staden eftersom det finns ett så stort intresse och så många bra organisationer. Det är kul att vara en del av det.

Dags för Houston Dynamo att följa efter Rockets, Texans och Astros?

- Det är det vi hoppas på. Att växa i takt med dem hade varit drömmen.

Houston Dynamo spelar sin MLS-premiär mot LA Galaxy senare under lördagen. Matchen ser du på C More Live och cmore.se med start 21.45.