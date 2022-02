Officiellt: Ågrens kontrakt klart - blir proffs i MLS

Den 23-årige mittbacken Oskar Ågren, son till förre Malmö FF-spelaren Per Ågren, blev draftad av San Jose Earthquakes i januari. Nu har han skrivit på ett proffskontrakt med den amerikanska MLS-klubben. Kontraktet gäller för säsongen 2022 med option över säsongen 2025.

San Jose köpte till sig ett extraval i draften och valde då rätten till Oskar Ågren, som visat framfötterna för Clemson University de senaste tre åren.

- Vi draftade honom efter att ha blivit mycket imponerade av hans bidragande och ledarskap vid Clemson, säger Earthquakes general manager Chris Leitch till klubbens hemsida och fortsätter:

- Han har jobbat hårt genom hela försäsongen och vi är spända över hans övergång till MLS-nivå.

Oskar Ågren, som fostrades i Limhamn Bunkeflo 07, har chansen att göra sin MLS-debut den 27 februari i premiären mot New York Red Bulls.

A new home in San Jose.



NEWS: We're excited to announce we've signed 2022 SuperDraft pick Oskar Ågren! #VamosSJ