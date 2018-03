Skämtsam Schweinsteiger: "Sluta följ efter mig, Zlatan"

Sommaren 2015 bytte Bastian Schweinsteiger Bayern München mot Manchester United, och sommaren efter gjorde Zlatan Ibrahimovic Schweinsteiger sällskap i den engelska storklubben efter att ha lämnat PSG.

Våren 2017 lämnade sedan Schweinsteiger United för MLS och Chicago Fire - och sedan ett par dagar tillbaka står det klart att även Zlatan gör flytten från England till USA när han skrev på för Los Angeles Galaxy.

"Sluta följ efter mig Zlatan: först United, nu MLS", skriver Schweinsteiger nu skämtsamt på twitter med en blinksmiley, och fortsätter:

"Välkommen till MLS min vän!"

Första gången Ibrahimovic och Schweinsteiger kan mötas på planen i MLS är 14 april, då Galaxy gästar Chicago Fire på Toyota Park.

Stop following me @Ibra_official: first United, now MLS.😉 Welcome to the @MLS my friend!👊 pic.twitter.com/WkdrM7dpeX