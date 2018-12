Stora förändringar i MLS-slutspelet - inga dubbelmöten samt mer slutspelslag

MLS spelar, som en av få ligor i världen, ett slutspel för att bestämma segrarna av ligan. Men till nästa år kommer det att göras stora skillnader i hur slutspelet avgörs.

Den största skillnaden är att varje slutspelsrunda enbart kommer vara en match, istället för de tidigare dubbelmötena. Det kommer innebära att slutspelet tar kortare tid och kommer nu spelas mellan landslagsuppehållen i oktober och november.

I år tog slutspelet paus under landslagsuppehållet i november, något som många tyckte störde rytmen i slutspelet. Finalen avgjordes först i andra veckan av december, men efter förändringarna kommer finalen att spelas i november.

Slutspelet kommer nu även att spelas i ett fast slutspelsträd, där alla möten är förutbestämda sedan tidigare. Oavsett resultat kommer segraren mellan tvåan och sjuan att möta segraren mellan trean och sexan i konferens-semifinalerna, medan vinnaren i mötet mellan fyran och femman kommer att åka till det första seedade laget som står över i första rundan. I alla möten är det högst seedade laget hemmalag.

Dessutom kommer sju lag i varje konferens att gå vidare till slutspelet, jämfört med bara sex lag per konferens tidigare.

Förändringarna påverkas också spelschemat för grundserien. Precis som 2018 inleder ligan sitt spel i början av mars, men för att möjliggöra det tidigarelagda slutspelet kommer ligan antagligen att behöva spela matcher mitt i veckan oftare.

Sports Illustrated rapporterar att förändringarna är ett steg för att förbereda intåget av nya lag i ligan. Cincinnati kommer redan nästa säsong bli det 24 laget i ligan, samtidigt som även Miami och Nashville kommer få lag till säsongen 2020. Dessutom förväntas ligan gå mot 28 lag inom en snar framtid, vilket innebär att det nya formatet gör att hälften av ligans lag fortsatt går till slutspel.

