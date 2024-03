Suarez nya succé - sköt Inter Miami till serietopp

I december skrev Luis Suarez, 37, på för Inter Miami och återförenades med gamle lekkamraten Lionel Messi.

Hittills har den uruguayanske anfallaren visat att krutet är torrt. Gårdagens möte med DC United var inget undantag.

Med Messi borta på grund av en lätt skada i baksida lår hoppade Suarez in i den 62:a minuten vid ställningen 1-1. Tio minuter senare slog han till.

Suarez rakade in ledningsmålet från nära håll. 13 minuter senare gjorde han 3-1 genom att lätta in bollen under ribban med vänstern.

Inter Miami är ny serieledare. Suarez toppar både skytteligan (4) och assistligan (3) efter fem matcher.