Svenssons Seattle utslaget efter stort drama och straffläggning

Den svenske landslagsmittfältaren Gustav Svensson och hans Seattle Sounders föll i fjol i finalen mot Toronto med 2-0 och tog sig i år åter med enkelhet vidare till slutspelet i MLS. I första kvartsfinalmötet med Samuel Armenteros Portland Timbers föll laget med 2-1 och i kväll gjorde lagen upp i returen, med Svensson från start, på CenturyLink Field.

Efter en mållös första halvlek, så gav i den 68:e minuten Raul Ruidiaz Seattle ledningen i matchen, men när sedan Portland, utan Armenteros i matchtruppen, kvitterade i den 78:e minuten, så såg Seattle ut att bli utslaget.

Då slog Ruidiaz till igen i den fjärde övertidsminuten och tog matchen till förlängning. Det blev åter ett stort drama, där först Dairon Asprilla kvitterade till 2-2 för Portland och Nicolas Lodeiro sedan gav Seattle 3-2 och tog mötet till straffläggning.

I straffläggningen föll till slut Seattle pladask. Ruidiaz var åter kylig, medan lagkamraterna Will bruin och Osvaldo Alonso missade sina straffar, vilket gjorde att Portland vann med 4-2 efter straffar och nu är det färdigspelat för den här säsongen i MLS för Svenssons del.

Gustav Svensson har kontrakt med Seattle över den här säsongen, men berättade nyligen att Seattle ville skriva ett nytt avtal med honom. Han öppnade då för att stanna ett år till, samtidigt som han även var öppen med att han vill återvända till IFK Göteborg.

What a moment! What a goal by @RaulRuidiazM! pic.twitter.com/ypPeFj9CNg