TV: Armenteros med fjärde målet för säsongen när Portland vann

Samuel Armenteros inledde säsongen i italienska Benevento, men I vintras gick flyttlasset till MLS och Portland Timbers. Där har den svenske anfallaren, med meriter från Blågult, börjat steppa upp och i natt målade han igen.

Armenteros Portland mötte Seattle Sounders, där den svenska landslagsspelare Gustav Svensson spelar, på bortaplan. Första halvlek var en sömning historia som slutade mållöst, men efter halvtidsvilan exploderade mötet.

Först tog Portland ledningen innan hemmalaget kunde kvittera fram till 1-1. Och redan 13 minuter in kom halvlekens tredje mål. Samuel Armenteros fick bollen till höger i straffområdet, vek in i plan och avslutade distinkt i borta hörnet. Anfallarens fjärde mål för säsongen.

Trots att Seattle kvitterade på nytt kunde Portland vinna matchen efter att Larrys Mabiala avgjort med kvarten kvar att spela.

Efter segern ligger Portland på fjärde plats i den västra konferensen i MLS och nia totalt i ligan.

Se Armenteros mål nedan.

Goal number four of 2018 from @SamArmenteros puts us on top 2-1. #SEAvPOR #RCTID pic.twitter.com/BGfqLpx4r9