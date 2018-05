TV: Armenteros tvåmålsskytt - slog till med drömmål i Portlands sjätte raka seger: "Det var intuition"

Tidigare i år bytte Samuel Armenteros Italien och Benevento mot USA och Portland Timbers i MLS.

I förra veckan slog svensken till med sitt första mål i Portland-tröjan - och i natt var han framme igen och låg bakom sitt lags seger mot Colorado Rapids med två mål i 3-2-segern.

1-0-målet i den första halvleken var verkligen var något extra. Armenteros vände runt en Colorado-back genom att slå bollen på ena sidan och själv gå runt på den andra, och avslutade sedan med att trycka in bollen i mål. Ett mål som påminner om Dennis Bergkamps klassiska mål mot Newcastle för Arsenal år 2002.

- Jag låtsades att jag skulle gå i djupet bakom backen och visade sedan att jag ville ha bollen på fötterna. Blanco passade mig ganska hårt och jag kände att backen kom men var lite för sen, som jag lyckades stöta den runt honom, säger Armenteros om målet till Timbers hemsida, och fortsätter:

- Det var en sådan sak som händer i stunden. Jag antar att det var intuition. Du måste ha det som spelare. Det handlar om vad som kommer till dig i stunden. Du tänker inte på det.

Det andra målet från Armenteros kom på nick och betydde 2-1.

I Colorado byttes Axel Sjöberg in i halvtid.

Segern var Portlands sjätte raka i MLS.

Se Armenteros 1-0-mål i den första tweeten nedan och höjdpunkterna från matchen i den andra.

He's got two goals now, but the first from @SamArmenteros was an absolute stunner. 😳 Goodness. #COLvPOR #RCTID pic.twitter.com/13zjN6Qxii