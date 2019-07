TV: Eriksson målskytt när San José vände och vann

Magnus Eriksson har denna säsong varit en regelbunden startspelare i San José Earthquakes. I natt gjorde han ett av målen när San José vände ett 0-1-underläge till seger med 3-1 borta mot Vancouver Whitecaps.

Segern var San Josés tredje raka i MLS, och man ligger just nu på femte plats i ligans western conference. Eriksson spelade hela matchen mot Vancouver, och målet var hans fjärde i ligan för säsongen.

Anton Tinnerholm var också i farten i natt då han spelade 90 minuter i "svenskmötet" New York City FC-Colorado Rapids. Johan Blomberg och Axel Sjöberg fick dock sitta på bänken hela matchen, som NYCFC vann med 2-1 efter att Colorado fått en utvisning i den första halvleken.

Adam Lundqvist stod också som vinnare i natt då hans Houston Dynamo slog Toronto med 3-1 på bortaplan.

CLINICAL. JUST CLINICAL.



MAGNUS ERIKSSON GIVES US A 3-1 LEAD.#VamosSJ | #VANvSJ pic.twitter.com/06uONzRriJ