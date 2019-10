TV: Ibrahimovic mållös - men Galaxy vidare i MLS-slutspelet

Zlatan Ibrahimovic hintade i förra veckan om att Los Angeles Galaxys åttondelsfinalmöte med Minnesota United, vid förlust, kunde bli sista matchen i karriären. Ett mindre roligt slut kontra kvartsfinal i MLS stod på spel på Allianz Field och i slutändan blev det en kvartsfinal, ytterligare en match till med Ibrahimovic på planen och i rampljuset i USA.

Men det satt relativt långt inne. Efter en händelsefattig första halvlek var Minnesota inledningsvis närmast i andra halvan av matchen. Robin Lod sköt tätt över mål och Angelo Rodriguez nickade strax utanför David Binghams högra stolpe. Galaxy var pressat, men också effektivt framför mål.

Sebastian Lletget tog i 71:a minuten vara på en retur efter skott av Ibrahimovic och sköt via en motståndare i mål till 1-0. Fyra minuter senare avgjorde mexikanen Jonathan Dos Santos med ett vackert skruvat skott till 2-0, vilket gjorde att Jan Gregus reducering med tre minuter kvar av ordinarie tid var betydelselös.

- Andra halvlek var mycket bättre för oss. Vi var mer organiserade och fixade ett par grejer eftersom att vi inte var så bra i första halvlek. Vi skapade ett par chanser och det var kul att se Romain (Alessandrini) tillbaka på planen, då det är en stor spelare för oss som vi har saknat. Jag är glad att han är tillbaka, säger Lletget i en tv-intervju på Galaxys hemsida.

Ibrahimovic hade även en bra möjlighet för att bli målskytt, då han dribblade sig fri framför mål, men brände läget. Den här gången spelade det däremot ingen roll, Galaxy blev ändå klart för kvartsfinal.

- Det här är bara början. Vi låter inte någon stoppa oss. Vi fortsätter så här. Vi ska krossa alla, sa Ibrahimovic när spelarna samlades i en ring på planen efter matchen i ett klipp som blev publicerat på Galaxys Twitter-konto.

Galaxy ställs därmed nu härnäst mot Los Angeles FC i kvartsfinal i MLS. LAFC vann västra divisionen och stod därmed över åttondelsfinalen i slutspelet.

- Vi måste köra på. Vi tar med oss självförtroendet från den här matchen, vi var väldigt organiserade, vi var stabila i matchen i dag och vår inställning. Det är vinna eller förlora, man får inga andra chanser nu. Det är all in. Vi måste göra det på ett intelligent sätt, säger svensken efteråt enligt Expressen.

Det innebär också att Ibrahimovic ställs mot nye rivalen Carlos Vela, som vann skytteligan före just Ibrahimovic i MLS. Anfallarna har under säsongen munhuggits lite om vilken spelare som är bäst i MLS och nu får de göra upp en sista gång om tronen i Los Angeles och i USA.

Los Angeles Galaxys möte med Los Angeles FC spelas natten till fredag och sänds i C Mores kanaler.

“This is only the beginning. We don’t stop for nobody. We continue like this. We destroy everybody.” - @Ibra_official pic.twitter.com/u3GWKkLaq5