TV: Ibrahimovic mållös när Galaxy föll ihop

Zlatan Ibrahimovic stod i förra omgången för två mål i 2-0-segern mot Toronto, ett formbesked efter två mållösa matcher. Men när Los Angeles Galaxy natten till lördag tog emot Magnus Erikssons San José Earthquakes slutade det på liknande vis som senast. I slutet av juni blev det 3-0-seger för San Jose - och nattens match blev minst sagt lika smärtsam för Ibrahimovic och hans lagkamrater.



Galaxy ledde med ett 1-0 i halvtid efter mål av Rolf Feltscher på hörna. Matchen såg därmed ut att gå lagets väg, men precis som senast ändrades allt i andra halvan av matchen. Vako Qazaishhvili ordnade i den 61:a minuten 1-1, Danny Hoesen fixade tre minuter senare 2-1 och fem minuter kvar av full tid drog Jackson Yueill upp bollen i nättaket med ett volleyskott efter en svag målvaktsretur till 3-1.



Magnus Eriksson gjorde 90 minuter på planen och fick därmed vara med och fira andra raka segern mot Ibrahimovic och hans Los Angeles Galaxy. Galaxy är trots det kvar på andraplats i den västra divisionen, medan San Jose är fyra i samma serie, tre poäng bakom Galaxy.

