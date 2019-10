TV: Ibrahimovic nominerad till årets mål i MLS - se drömmålet här

- Pedro Santos (CLB) vs. CIN on Aug. 10

- Gustavo Bou (NE) vs. VAN on Jul. 17

- Hassani Dotson (MIN) vs. DAL on Aug. 10

- Josef Martinez (ATL) vs. CIN on Sep. 18

- Leonardo Bertone (CIN) vs. SEA on Mar. 2

- Kei Kamara (COL) vs. SKC on Sep. 21

- Nani (ORL) vs. NE on Sep. 14

- Theo Bair (VAN) vs. POR on Aug. 10

- Wayne Rooney (DC) vs. ORL on Jun. 26

- Carlos Vela (LAFC) vs. SJ on Aug. 21

- Heber (NYC) vs. RBNY on Aug. 24

- Alejandro Pozuelo (TOR) vs. NYC on Mar. 29

- Jefferson Savarino (RSL) vs. ATL on May 24

- Raul Ruidiaz (SEA) vs. ATL on Jul. 14

- Zlatan Ibrahimovic (LA) vs. LAFC on Jul. 19

- Orji Okwonkwo (MTL) vs. POR on Jun. 26