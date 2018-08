TV: Svensson med assist när Seattle körde över LA Galaxy

Seattle Sounders, med svenske landslagsmannen Gustav Svensson i startelvan, tog i kväll emot ett Los Angeles Galaxy utan Zlatan Ibrahimovic på planen. Anfallsstjärnan medverkade inte matchen med anledning av att Seattle spelar sina hemmamatcher på konstgräs, vilket är ett underlag som svensken inte spelar på förrän i slutspelet i MLS.

Då fick i stället Ibrahimovic från sidan se sitt Galaxy bli förnedrat av Svensson Seattle, som redan i den tredje minuten tog ledningen i matchen. I den 18:e minuten utökade därefter Seattle till 2-0, den här gången efter framspelning av Svensson till Harry Shipp.

I andra halvlek rann det iväg fullständigt. Seattle utökade tre gånger om och fick i slutändan fira 5-0-seger mot Galaxy på hemmaplan i USA. Det var Seattles sjätte raka seger i serien, varav nionde raka matchen utan förlust. För Galaxys del var det fjärde raka matchen utan seger i USA.

Harry Shipp makes it 2-0 with his third goal of the season!#SoundersMatchday | #SEAvLA pic.twitter.com/9bR2U2t0Im