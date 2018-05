TV: Zlatan utvisad - slog till motståndare i huvudet

Zlatan Ibrahimovic fick inte ens spela en halvlek i mötet med Montreal Impact under måndagen. Svensken fick nämligen syna det röda kortet efter att ha slagit till en motspelare med öppen handflata - i huvudet.

Aktionen kom efter Michael Petrasso trampat Zlatan på foten - och svensken svarade då alltså med att slå vänsterbacken i huvudet vilket renderade i rött kort.

Huvuddomare Ismail Elfath valde att videogranska situationen och delade då ut ett gult kort till Petrasso och rött till Ibrahimovic.

I samband med situationen blev Ibrahimovic liggande och signalerade då för stora smärtor i ena foten.

LA Galaxy kom in till matchen från en djup formsvacka med fyra raka förluster. Men trots att lagets stora stjärna alltså blev utvisad lyckades laget ta alla tre poängen och bryta den dystra trenden. Norrmannen Ola Kamara bröt nämligen igenom med kvarten kvar att spela, och sköt matchens enda mål.

.@OlaKamara outraces two defenders and beats the keeper for his fourth goal in four games! pic.twitter.com/PHnWyh7RMa