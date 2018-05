TV: Zlatans hälsning till United-spelarna och fansen: "Saknar er"

Efter att ha drabbats av en svår knäskada i Europa League lyckades inte Zlatan Ibrahimovic komma tillbaka och ta en plats i Manchester Uniteds startelva säsongen därpå. I stället valde parterna att gå skilda vägar tidigare i år och svensken skrev i stället på för Los Angeles Galaxy i MLS.

Zlatan har dock koll på sitt gamla lag och i en video som Manchester United publicerat skickar han en hälsning till sina tidigare lagkamrater och fans.

- Jag ser att ni gör det bra, ni tog er till final (i FA-cupen) vilket jag gillar mycket, även om jag inte är där. Här är allt okej, jag njuter av solen varje dag, säger han.

- Jag vill säga till alla fans att jag saknar er. Jag saknar att spela på Old Trafford, att se alla röda tröjor. Jag har fantastiska minnen därifrån. Jag vill tacka alla för pushen, för energin och adrenalinet ni gav mig. Jag vill också tacka mina lagkamrater för ni har varit fantastiska, ni gjorde det enkelt för mig, speciellt det första året. Och även under det andra, sett ur en annan synvinkel. Coach, jag saknar dig också, du gör det bra och du vet vad som behövs göra för att vinna.

I samma klipp säger Zlatan också att han tycker att målvakten David de Gea borde få priset som ”Årets spelare”:

- Han har gjort ett fantastiskt år, som alla andra år. Han fortsätter att leverera så han får min röst.

When Zlatan talks, you listen.



🔊 Turn your volume up and hear this special #MUFCPOTY message from @Ibra_official! pic.twitter.com/e3Z2B4YXF7