Zlatan får nytt motstånd i MLS - Cincinnati blir 26:e laget i ligan

Zlatan Ibrahimovic kan få ställas mot ett nytt lag nästa säsong med sitt Los Angeles Galaxy i MLS. Under tisdagskvällen meddelade MLS att FC Cincinnati blir lag nummer 26 i ligan från och med nästa säsong, då laget går in i ligan.

- Jag måste börja med att tacka FC Cincinnatis supportrar eftersom att de är grunden till vårt engagemang för att gå med i MLS. Vi kunde inte ha gjort det här utan dem. Det här har varit en riktig laginsats med hjälp av våra fans, partners, medborgare och företagsledare. Det här är en stad som har ett historiskt band mellan människor och klubbar och vi vill ta det till ännu högre höjder i MLS, säger klubbens ägare Carl H. Lindner III enligt MLS hemsida.

Cincinnati grundades i augusti 2015 och är i år inne på tredje säsongen i USL. Klubben kommer fram till 2021 att spela på Nippert Stadium med plats för 40 000 åskådare, men ska sedan få en ny arena med plats för 21 000 åskådare.

An important announcement on the future of soccer in Cincinnati… https://t.co/IhNBKtgb5U