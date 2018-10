Zlatan finalist i tre kategorier i MLS Awards

Landon Donovan MLS Most Valuable Player

Miguel Almirón (Atlanta United)

Zlatan Ibrahimovic (LA Galaxy)

Josef Martinez (Atlanta United)

Wayne Rooney (D.C. United)

Carlos Vela (LAFC)

Årets försvarare

Aaron Long (New York Red Bulls)

Chad Marshall (Seattle Sounders)

Michael Parkhurst (Atlanta United)

Årets målvakt

Stefan Frei (Seattle Sounders)

Luis Robles (New York Red Bulls)

Zack Steffen (Columbus Crew SC)

Årets nykomling i MLS

Zlatan Ibrahimovic (LA Galaxy)

Wayne Rooney (D.C. United)

Carlos Vela (LAFC)

Årets rookie

Corey Baird (Real Salt Lake)

Mark McKenzie (Philadelphia Union)

Chris Mueller (Orlando City SC)

Årets tränare

Bob Bradley (LAFC)

Gerardo "Tata" Martino (Atlanta United)

Peter Vermes (Sporting Kansas City)

Comeback Player of the Year

Osvaldo Alonso (Seattle Sounders FC)

Zlatan Ibrahimovic (LA Galaxy)

Gyasi Zardes (Columbus Crew SC)

MLS WORKS Humanitarian of the Year

Matt Lampson (Minnesota United FC)

Luis Robles (New York Red Bulls)

Wil Trapp (Columbus Crew SC)

Årets domare

Alan Kelly

Nima Saghafi

Robert Sibiga

Årets assisterande domare

Joe Fletcher

CJ Morgante

Corey Rockwell