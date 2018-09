Zlatan: "Om jag är arrogant? Det spelar ingen roll"

I helgen svarade Zlatan Ibrahimovic för sitt 500:e tävlingsmål i karriären. Detta efter han akrobatiskt klackade in bollen i nät för Los Angeles Galaxy borta mot Toronto.

Sedan tidigare har den svenske stjärnor representerat flera storklubbar ute i Europa, däribland Barcelona och Manchester United. Dessutom har svensken tilldelats Guldbollen elva gångar. Och han är Sveriges bästa målskytt i landslaget genom tiderna.

Den svenske stjärnan får dock kritik för att vara arrogant. Något han själv inte tycker spelar så stor roll.

På Twitter skriver Zlatan:

"Jag är Sveriges bästa spelare genom tiderna. Om jag är arrogant? Det spelar ingen roll. Jag är bäst!"

I was taught never to lie and always tell the truth pic.twitter.com/p8aCacYzuk