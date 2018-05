Zlatan: "Tempot är stora skillnaden i MLS"

Efter Zlatan Ibrahimovics succédebut i Los Angeles Galaxy i derbyt mot LAFC har Galaxy haft det tuffare. På de fyra senaste matcherna har man förlorat tre, och på en pressträff som lagts ut av Galaxy på sitt twitterkonto fick Ibrahimovic frågan om det är bättre att man nu får en ny miljö i mötet med Houston Dynamo på bortaplan i nästa omgång.

- Jag tycker att alla matcher är likadana, både hemma och borta. Men det är klart, hemma borde du ha en fördel genom dina supportrar. Men om vi kan vinna nu och få upp självförtroende och steppa upp så kan vi gå vidare från det. Vi har förlorat tre matcher i rad nu, och det är så klart inte bra. Men vi tränar hårt och är på rätt väg. Det vi behöver nu är matcher för att vinna, säger Ibrahimovic.

Den svenske anfallaren fick även frågan på vad han tycker är den stora skillnaden mellan MLS och de europeiska ligorna han varit i tidigare.

- Tempot är annorlunda från Premier League, för det är något speciellt där. Taktiken och riskerna som man tar är också annorlunda. Men så klart också kvaliteten. Det är annorlunda, och man får försöka vänja sig vid det och försöka att göra det bättre.

- Det är inte så att det är långsamare, det handlar om i vilket tempo du hanterar det. Alla kan passa en boll, men frågan är hur snabbt man kan passa den, hur snabbt man reagerar och hur snabbt man kan läsa spelet. Det är skillnaden mellan toppnivån och lägre nivåer. Men man måste också kolla på klimatet här. Det är varmt, det är inte så att man kan springa som en galning i 90 minuter. Det är olika faktorer, och det gäller att försöka göra det bättre.

Ibrahimovic tycker dock inte att det är konstigt att det ser ut som det gör i MLS.

- Hur länge har MLS funnits? Drygt 20 år? De andra ligorna har funnits mycket längre, så det är en process. Man får hit folk med erfarenhet från Europa och andra ställen där fotbollen har funnits längre. Det är annorlunda, men det går åt rätt håll. Det är också en av anledningarna till att jag kom hit, för att vara en av de som hjälper till med att försöka göra det bättre.

