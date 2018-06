Belgiens anfallsstjärna Romelu Lukaku stod i premiären för två mål i landslagets 3-0-seger mot Panama och stod därefter för lika många mål i 5-2-segern mot Tunisien. I gruppfinalen mot England kom han däremot inte till spel, då förbundskaptenen Roberto Martinez valde att vila stjärnan på grund av skada, men meddelade att han borde vara tillbaka snart.

Anfallaren deltog under fredagen i landslagets träning och nu meddelar Martinez att han är helt frisk och tillgänglig för spel igen.

- Romelu Lukaku är fullt frisk. Han genomförde dagens träning, säger han enligt det belgiska landslagets Twitter-konto.

Belgien ställs härnäst mot Japan i VM-åttondelsfinal i Ryssland.

🗣️ R. Martínez : "@RomeluLukaku9 is fully fit. He completed the training session today"#REDTOGETHER #WorldCup

🔜 #BELJPN