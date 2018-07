Deschamps historisk - tog Frankrike till VM-final: "Exceptionellt"

Frankrikes förbundskapten Didier Deschamps ledde under sommaren 2016 det franska landslaget till EM-final på hemmaplan, men fick från sidan av planen se landslaget förlora mot Portugal efter mål av Eder till 1-0-förlust i Paris.

I kväll fick han en mindre revansch genom att leda Frankrike till seger med 1-0 mot Belgien i semifinalen i VM, vilket gjorde honom historisk som ende förbundskapten för det franska landslaget att leda "Le Bleus" till två mästerskapsfinaler. Nu väntar bara guld.

- Finaler måste vinnas eftersom att vi fortfarande inte har kommit över förlusten för två år sedan, säger Deschamps efter segern mot Belgien enligt BBC.

Förbundskaptenen var däremot stolt över spelarnas insats.

- Det är exceptionellt. Jag är glad för spelarnas skull. Det var en hård väg, men vi försvarade oss bra och visade god karaktär, säger han till ESPN.

- Vi skulle ha gjort något mer av våra omställningar, men jag vill rikta ett grattis till hela laget för prestationen. Jag är en väldigt stolt tränare nu, fortsätter han.

Frankrike ställs på söndag mot England eller Kroatien i VM-final.

