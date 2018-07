Efter anklagelserna – Neymar ryter ifrån: “Dags att sluta prata nu”

Neymars förstärkningar och filmningar har varit en snackis under VM i Ryssland. Förra veckan presenterades bland annat statistik som visade att brassen är den spelare hittills i mästerskapet som spenderar mest tid liggandes på marken. Men nu har brassen tröttnat på snacket.

- Det är dags att sluta prata nu. Jag har hört mycket snack från lag i VM som inte kan backa upp vad de säger. Nu är det dags för kvartsfinal och nu kan du bara göra snacket ute på plan, säger Neymar till Mirror.

På fredagen möter Neymars Brasilien Belgien i en av VM:s fyra kvartsfinaler.

- Långt före turneringen startade tog jag fram Belgien som ett lag som kan överraska. De har mycket kvalitet och om du kollar på laget position för position är det fullt av talangfulla spelare.

- Vi vet att Brasilien har stora förväntningar på sig. Och det är stora förväntningar på mig och det är inga problem.

Mötet mellan Neymars Brasilien och Belgien spelas under fredagskvällen med matchstart 20:00. Du kan se matchen i TV4, C More och streama den via cmore.se.