Rooney hyllar England: "Kan vinna VM"

I slutet av förra veckan bekräftades Wayne Rooneys flytt från Everton till USA och DC United. Under gårdagen höll den tidigare landslagskaptenen sin första presskonferens med klubben, där han frågades som Englands chanser i VM i Ryssland.

- Jag tycker att det går bra för dem. Jag sa för ett par år sedan, efter EM 2016, att vi behöver ha tålamod med det här laget. De har många unga spelare och oavsett vad som händer nu i VM, om vi skulle vinna det eller åker ut imorgon, behöver vi fortsätta stå bakom laget och stötta spelarna, säger han och fortsätter:

- Framtiden är ljus, oavsett om det är denna turnering eller i nästa EM eller VM. Det finns stora förhoppningar på laget och vi måste alla stå bakom dem och ge dem vårt stöd.

Spelaren fick även frågan om han är besviken över att själv inte finnas med i truppen när laget nu byggs upp som en potentiell mästerskapsvinnare.

- Nej, jag skulle bli jätteglad om vi vann. Jag tycker frågan är orättvis. Du frågar mig om jag blir besviken om England vinner VM? Jag är från England, jag är ett fan av landslaget och jag vill att England ska vinna.

Själv anser han att laget har potential att gå hela vägen till guldet.

- Jag hoppas det. Det är en tuff match imorgon, men laget verkar spela med mycket självförtroende, energi och frihet. Om de fortsätter att göra det så kan vi vinna det (VM). Men det är först en viktig match imorgon.

WATCH: Former England captain Wayne Rooney says there is a 'real buzz' about the national team. pic.twitter.com/SnEcNpYig0