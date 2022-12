Drama i England inför åttondelen - Sterling borta av familjeskäl

England ställs under söndagen mot Senegal i åttondelsfinal i VM i Qatar. Med drygt en och en halv timme till avspark ger det engelska landslaget besked om att Chelsea-stjärnan Raheem Sterling, 27, inte kommer till spel i matchen av familjeskäl.

"Oroväckande nyheter om att Sterling missar en match för att ta itu med en familjefråga. Ger lite perspektiv till vad vad ett resultat i en fotbollsmatch betyder", skriver Daily Mail-journalisten Oliver Holt på Twitter.

Sterling, som gjort 20 mål på 81 A-landskamper, kom till spel i Englands två första gruppspelsmatcher och gjorde ett mål i 6-2-segern mot Iran. Senast blev han kvar på bänken i 3-0-segern mot Wales i den sista gruppspelsomgången.

Under hela Gareth Southgates tid som förbundskapten har 27-åringen fått ett stort förtroende och varit mer eller mindre given i den engelska elvan.

Raheem Sterling is not available for selection for the #ThreeLions tonight as he is dealing with a family matter. pic.twitter.com/CR6cU8J0wE