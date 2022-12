Drama i England - Sterling borta av familjeskäl

England slog under söndagen Senegal med 3-0 och gick vidare till kvartsfinal mot Frankrike i VM i Qatar. Med drygt en och en halv timme till avspark gick det engelska landslaget ut med att Chelsea-stjärnan Raheem Sterling, 27, inte skulle komma till spel av familjeskäl och att han åkt tillbaka till England.

- Han kommer ta itu med det och sedan får vi ta det därifrån. Jag tog mig ganska mycket tid med honom i morse, men jag fick skicka vidare det till andra människor för att hjälpa honom med det, sa förbundskaptenen Gareth Southgate enligt BBC.

Nu rapporterar den engelska tidningen The Guardian, och flera andra brittiska medier, att Sterling haft inbrott under lördagskvällen i sitt hem i England. Enligt The Guardian var brottslingarna beväpnade, och The Athletic skriver att spelarens familj var i hemmet.

Ännu har England inte gett besked om Sterling kommer återvända till Qatar, men enligt The Sun finns det en möjlighet till att spelaren är redo till kvartsfinalen mot Frankrike på lördag i världsmästerskapet.

- Våra tankar går till honom och hans familj. Det är en privat sak, men det är aldrig lätt att se en av sina lagkamrater och vänner ta itu med något sådant. Vi får ta det dag för dag. Jag är säker på att Raheem kommer att prata med förbundskaptenen och ta det bästa beslutet för honom och hans familj. Det är det viktigaste. Vi skickar våra lyckönskningar till honom och hoppas på att få träffa honom så snart som möjligt, säger lagkaptenen Harry Kane enligt The Guardian.

I sociala medier får Sterling också stöd från olika håll.

"Skickar lyckönskningar till Raheem Sterling med familj. Verkligen hemskt, skrämmande och känslokallt", skriver förre engelske landslagsspelaren Stan Collymore på Twitter.

Sterling, som gjort 20 mål på 81 A-landskamper, kom till spel i Englands två första gruppspelsmatcher och gjorde ett mål i 6-2-segern mot Iran. I den sista gruppspelsomgången mot Wales blev han kvar på bänken.

Under hela Gareth Southgates tid som förbundskapten har 27-åringen fått ett stort förtroende och varit mer eller mindre given i den engelska elvan.

