SvFF-basen kritisk till Infantinos tal: "Vi hade förväntat oss en helt annan approach"

När Gianni Infantino höll presskonferens i lördags, dagen innan VM-premiären i Qatar, levererade han ett häpnadsväckande tal. Fifa-presidenten höll en timmes lång monolog där han bland annat försvarade Qatar som värdnation, anklagade Europa och västvärlden för hyckleri samt berättade att han själv kände sig homosexuell och som en migrantarbetare.

Talet fick utstå skarp kritik, bland annat från norska fotbollsförbundets ordförande Lise Klaveness.

- Det var bekymmersamt. Det var lite osammanhängande. På ena sidan stora kulturella geopolitiska frågor, på den andra sidan mänskliga rättigheter som politiseras. Kritik mot att fotbolls-VM hamnade i Qatar blir reducerat till västens dubbelmoral och att väst ser ner på öst och på det sättet skapar han polarisering, sa Klaveness då.

När Fotbollskanalen träffar Svenska Fotbollförbundets ordförande Karl-Erik Nilsson dagen efter talet är han kritisk till Infantinos diverse uttalande.

- Vi hade förväntat oss en helt annan approach än den vi fick ta del av. Jag har inte hört talet själv, då jag suttit i möten, men det har fått otroligt stor uppmärksamhet, och framför allt negativ uppmärksamhet från västvärlden. I dag snackades det väldigt mycket om från hans sida om att ena västvärlden och om fotbollsvärldens betydelse för enighet runt om i världen, säger Nilsson till Fotbollskanalen och fortsätter:

- I går blev det tyvärr tvärtom, då man ställde västvärlden mot övriga fotbollsvärlden, och framför allt hade det kanske varit smakfullt med lite mer ödmjukhet med tanke på vilket fokus det varit kring det här mästerskapet de senaste tolv åren. Vi hade andra förväntningar.

Hur reagerar du?

- Jag får bara reagera på uppgifterna, som jag fått, då jag inte hört det själv, men jag ska lyssna på det när jag kommer hem. Det är klart man blir förvånad och kanske lite besviken också.

Lise Klaveness var snabbt ute och kritiserade. Varför gjorde inte du det?

- Därför att jag inte hade hört det, och jag har fortfarande inte hört det. Jag får gå på hörsägen, men jag har förstått att det blivit negativ uppmärksamhet kring det. Anledningen till att hon var ute var för att ni intervjuade henne i går, och i dag intervjuar ni mig, så nu får det bli jag i stället.

Fifa har under senaste dagarna förbjudit landslagskaptener från att bära "One Love"-kaptensbindel under matcher, samt Danmark från att träna i tröjor med budskapet "mänskliga rättigheter för alla".

På frågan om hur Nilsson ser på det är svaret:

- Jag tycker man kunde löst det här på ett annat sätt och framför allt betydligt tidigare än strax före avspark. Det är naturligtvis bekymmersamt. Nu har vi inte varit lika involverade i de debatterna, då vi inte deltar i mästerskapet, så jag vet inte exakt hur diskussionerna gått, men man kunde löst det här betydligt tidigare.

Kan man inte stå bakom "One Love" och mänskliga rättigheter?

- Jo, så tycker ju vi.

Eftersom det inte finns någon motkandidat kommer Gianni Infantino att väljas till ny ordförande i Fifa i början av 2023. Tyskland och Danmarks fotbollsförbund har meddelat att man då inte kommer stå bakom Infatino i valet.

Karl-Erik Nilsson vill dock inte ge besked om SvFF:s inställning i samma fråga.

- Vi har sagt så här, att vi kan tänka oss det (stödja Infantino) givet vissa förbehåll. Vi har indikerat att vi förväntar oss fyra tydliga delar, bland annat "human rights"-arbete och "workers rights"-arbete som pågår här nere kring Qatar, att vi får leverans på det. Det är två delar där, och dessutom vill vi se ett annat förhållande mellan Fifa och Europa, där det varit knöliga relationer under lång tid och en fortsatt stor satsning på damfotbollens utveckling. Om vi får positiva svar på de frågorna kan vi överväga att ge aktivt positivt stöd. Oavsett vad vi gör blir han vald under alla omständigheter.

Trots det här talet?

- Ja, det finns bara en kandidat. Europa har 55 röster och vi har kanske tillsammans med Sydamerika, som har tio röster, de som haft en viss opposition i det här, men i övriga fotbollsvärlden har han ett väldigt starkt mandat och han kommer bli vald oavsett vad vi i Sverige och i västvärlden gör.

Varför har ni inte kunnat få fram en annan kandidat?

- Det är naturligtvis en framtidsfråga som är jätteviktig. Nu vet vi vad vi har att vänta vid kommande kongress, men det är klart att Europa och i viss mån Sydamerika behöver skaffa sig fler bundsförvanter. Vi behöver jobba tätare över konfederationsgränserna för att så småningom hitta en kandidat som vi kan enas om. Den här gången blir det Gianni Infantino.

Under senaste tiden har flera parter tryckt på Fifa om att öronmärka runt 4,4 miljarder kronor i en så kallad ”kompensationsfond” till migrantarbetare, som lidit av människorättsövergrepp under förberedelserna för VM. Det är samma summa som betalas ut i prispengar under mästerskapet. Samtidigt har bland annat även svenska fackförbundet Byggnads arbetat för att ett center ska upprättas i Doha, som är till hjälp för migrantarbetare i Qatar.

Nu ger Nilsson besked om att det kommer bli en kompensationsfond, samt ett center för migrantarbetare i värdnationen.

- Vi har ganska goda nyheter vad gäller den delen. Vi har, i Uefas arbetsgrupp för "human and workers rights", jobbat hårt de senaste dagarna och i dag släpptes information om att det kommer bli satsningar på en kompensationsfond, ett migrantarbetarcentrum och ett antal initiativ, som vi i Europa drivit på och som Fifa nu ställer sig bakom. Nu blir det ett intensivt arbete med implementeringen av det här. Bland annat kommer ILO etablera ett fast center i Qatar, vilket det varit diskussion om. Det kommer bland annat de qatariska myndigheterna och Fifa vara med och stötta, säger Nilsson och fortsätter:

- Det som är viktigt är också att vi elva europeiska länder som har jobbat i den här arbetsgruppen tillsammans med Fifa kommer åka ner under våren för att se att de här väldigt sena beskeden blir implementerade och verklighet av det.

Hur mycket pengar går Fifa in med i kompensationsfonden?

- Jag har inte de siffrorna, det här är färska uppgifter som jag fått under dagen. Vi hade inte möjlighet, på grund av lite mediaintervjuer, att vara med under hela, hela mötet, så vi får återkomma till det. Men det har släppts en nyhet om det här under eftermiddagen.