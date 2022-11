TV: Lise Klaveness reagerar på Infantinos attack: "Allvarligt"

KLIPP: Se hela Gianni Infantinos tal här.

Från början var planen att det norska förbundet inte skulle vara på plats, men Lise Klaveness och förbundet ändrade sig.

- Vår anledning till att vi är här är för att jobba med det politiska. Vi är här för att snacka med andra förbund. Vi har bett om att få träffa Gianni Infantino i ett möte, han säger säkert nej. Men för oss är det viktigt att vara här när vi haft en så offensiv roll. Det kändes fel att inte vara här, säger hon.

Klaveness och det norska förbundet kommer inte gå på några matcher under mästerskapet.

Bara politik. Hur går det ihop med Fifa som säger att fotbollen ska vara i fokus?



- Det är ju väldigt speciellt. När det är mästerskap hade man önskat att när det var avspark så pratar man om lagen men det är ett kontroversiellt mästerskap och det här handlar om ändring i den internationella fotbollen, inte bara Qatar.

Utöver att Gianni Infantino talade om hyckleri från väst förbjöd också Fifa idag "One-Love"-kaptensbindeln från att användas i VM.

Fifa stoppar Danmarks budskap: "Human Rights for All" och "One Love"-kaptensbindeln. Hur ser du på det?

- Det är allvarligt, vi ser en Fifa-president idag som hade kunnat gå ut och säga att mänskliga rättigheter inte är politik. I stället nämner han bara anledningar till att politisera mänskliga rättigheter och det är allvarligt.

Lise Klaveness efterfrågar sedan att de europeiska förbunden måste samarbeta för att få till en ändring på internationell nivå.

- Vi måste samla oss för att få en ändring internationellt. Vi har haft många diskussioner om hur vi offensiva vi ska vara. När Gianni skickade ut sitt brev med ”shut up and play” som egentligen var budskapet så upplevde jag i alla fall om att gruppen hade tagit ett steg samman och var ganska eniga om att vill vi bidra till ändring tillsammans och det är det enda hoppet vi har.

Infantino har efter sitt tal tidigare idag fått mota massiv kritik. Sky News sportreporter, Melissa Reddy skrev bland annat på Twitter att det hela var en "exceptionell uppvisning där han tävlade mot sig själv för att se hur många 'absurda, sårande, missvisande, galna' och direkt respektlösa saker han kunde få in under ett och samma tal"'.

Norska förbundsordföranden tror också att pressen på Fifa ligger bakom det uttalande som Infantino idag stod för.

- Jag tror aldrig han hade adresserat det dilemma han gjorde idag om det inte vore pressen som varit på Fifa genom hela året. Är det bra? Ja, det menar jag. Det är viktigt att prata om det är svårt, det är viktigt att det blir utsatt för kritik på en talarstol, det i sig är viktigt, säger Lisa Klaveness.

Vad känner du kring för Gianni Infantinos tal tidigare idag?

- Det var bekymmersamt. Det var lite osammanhängande. På ena sidan stora kulturella geopolitiska frågor, på den andra sidan mänskliga rättigheter som politiseras. Kritik mot att fotbolls-VM hamnade i Qatar blir reducerat till västens dubbelmoral och att väst ser ner på öst och på det sättet skapar han polarisering.