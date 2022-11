TV: Infantino om Irans VM-deltagande: "Fifa är inte världspolisen"

En våg av protester mot regeringen har under den senaste tiden svept in över Iran. Startskottet var 22-åriga Mahsa Aminis död i moralpolisens förvar. Iranska idrottskvinnor och män har visat sitt stöd under internationella tävlingar, samtidigt har Fifa mottagit kritik för att landet är inkluderat i VM-slutspelet.

- Vi kan inte tala om Iran på grund av den fruktansvärda situationen, som naturligtvis är mycket dålig, men det finns 80 miljoner människor i Iran, är alla dåliga? Jag tror inte det, sa FIFA:s president Gianni Infantino

Presidenten fortsätter:

- Jag åkte flera gånger till Iran för att övertyga dåvarande presidenten Rouhani att ge kvinnor tillgång till arenorna. Vi fick det efter år av diskussion. Nu är det ännu värre förstås men att kvinnor fick besöka arenor är ett litet tecken på vad vi kan göra. Fifa är inte världspolisen.

Infantino beskriver situationen i landet som hemsk men menar att organisationen inte kan göra något åt saken.

- Det enda vapnet vi har är fotbollen. Vi måste försöka engagera oss med den, förklara och visa resultat. Och om jag som ett resultat av våra handlingar får några kritiker, eller till och med många kritiker, men konsekvensen är att några hundra tusen arbetare i Qatar, till exempel, eller några tusen eller hundra tusen kvinnor i Iran är lite lyckligare för att de har hgöre löner eller för att de kan gå och se på en fotbollsmatch som är deras passion, tar jag emot varje kritiker, avslutar Infantino.